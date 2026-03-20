HRW'den Macaristan'a Netanyahu çağrısı: "UCM kararlarını uygulayın"

İnsan Hakları İzleme Örgütü, yarın Macaristan'da düzenlenecek Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı’na (CPAC) katılması beklenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında sert bir açıklama yayımladı. Açıklamada, UCM’nin 21 Kasım 2024’te Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze’de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle çıkardığı yakalama kararı hatırlatıldı. Taraf ülkelerin, haklarında karar bulunan kişileri topraklarına girmeleri halinde tutuklamakla yükümlü oldukları vurgulandı.

HRW Uluslararası Adalet Araştırmacısı Alice Autin, Macaristan’ın mahkemeden ayrılma sürecinde olsa dahi üyeliğinin ve yükümlülüklerinin sürdüğüne dikkat çekti. Autin, "Bu yükümlülüğün ihlali cezasızlığı derinleştirir ve mağdurlar için adaletin sağlanmasını engeller." ifadesini kullandı. Örgüt, Netanyahu’nun Nisan 2025’teki ziyaretinde de tutuklanmamasının "iş birliği ihlali" olduğunu savunarak, Avrupa Birliği ve diğer üye ülkeleri Budapeşte yönetimine baskı yapmaya çağırdı.