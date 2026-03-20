AjansHaber Dünya İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Sevgili dostlarımız, sizlerle tüm sorunları çözmeye hazırız"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Duamız, Allah'ın, ilişkilerimizde ortaya çıkan sorunları veya zararları ortadan kaldırmamıza yardım etmesidir. Sevgili dostlarımız, sizlerle tüm sorunları çözmeye hazırız." dedi.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
İran resmi haber ajansı IRNA, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Nevruz Bayramı'na ilişkin video mesajını yayımladı.

Pezeşkiyan, belirsizliklerin ve farklılıkların bir kenara bırakılması gerektiğini belirterek, Nevruz'un İran kültüründe yeni bir başlangıç olduğunu ve bu yıl Nevruz'a her zamankinden daha fazla ihtiyaçları bulunduğunu söyledi.

Komşularla çatışma yaşamak istemediklerini ifade eden Pezeşkiyan, "Duamız, Allah'ın, ilişkilerimizde ortaya çıkan sorunları veya zararları ortadan kaldırmamıza yardım etmesidir. Sevgili dostlarımız, sizlerle tüm sorunları çözmeye hazırız." açıklamasında bulundu.

“Biz hiçbir şekilde nükleer silah arayışında değildik”

İran’ın nükleer politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pezeşkiyan, “Biz hiçbir şekilde nükleer silah arayışında değildik. Savunma Konseyi üyeleri ve komutanlarla birlikte Devrim Lideri'ni (Ali Hamaney) her ziyaret ettiğimizde, kendisi nükleer silahların İslam hukukunca yasaklandığını kesin bir dille ifade ederdi.” dedi.

İran'da hiçbir yetkilinin kitle imha silahlarının geliştirilmesine yönelik bir adım atamayacağını veya bu yönde bir eğilimi destekleyemeyeceğini söyleyen Pezeşkiyan, ABD'nin ise İran'ın nükleer silah peşinde olduğunu iddia ettiğini dile getirdi.

Pezeşkiyan, "Bölgede barış ve huzur yaratmak için, Orta Doğu'daki İslam ülkelerinden oluşan bir güvenlik yapısı kurulmasını ve bu yapının bölgede barış, güvenlik ve istikrarı garanti altına almasını öneriyoruz." ifadesini kullandı.

#iran cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan
