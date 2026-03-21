GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
AjansHaber Dünya İran Dışişleri Bakanı Arakçi: “Ateşkesi kabul etmiyoruz”

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: “Ateşkesi kabul etmiyoruz”

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail’in saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulunarak ateşkes çağrılarını reddettiklerini açıkladı. Arakçi, savaşın sona ermesi için kalıcı çözüm ve güvence şartlarının sağlanması gerektiğini ifade etti.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Japonya’nın Kyodo Haber Ajansı’na konuşan Arakçi, ülkesinin müzakere sürecinde saldırıya uğradığını belirterek yaşananları “İran’a dayatılan bir savaş” olarak nitelendirdi.

“Kalıcı çözüm ve güvence şart”

Arakçi, ateşkesin yeterli olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Geçen yıl yaşananların tekrarlanmasını istemediğimiz için ateşkesi kabul etmiyoruz. Savaş tamamen ve kalıcı olarak sona ermeli ve bu durumun tekrar yaşanmayacağına dair güvenceler verilmelidir. İran’a verilen zararlar da tazmin edilmelidir”

Hürmüz Boğazı’nda kısıtlama açıklaması

Arakçi, Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmesinde, bölgedeki riskin ABD ve İsrail saldırılarından kaynaklandığını belirtti.

“Hürmüz Boğazı’nı biz kapatmadık, Boğaz açık. Yalnızca İran’a saldırılara katılan ülkelere ait gemilere kısıtlama getirdik.”

Boğazdan geçişlerin diğer ülkeler için açık olduğunu ifade eden Arakçi, İran ile koordinasyon sağlanması halinde güvenli geçişin mümkün olacağını dile getirdi.

“Meşru müdafaa sürecek”

İran’ın saldırılara karşı verdiği yanıtın meşru müdafaa kapsamında olduğunu belirten Arakçi, şu ifadeleri kullandı:

“Bu, yasa dışı ve sebepsiz bir saldırıydı. İran’ın cevabı meşru müdafaadır ve gerektiği sürece devam edecektir.”

Arakçi, İran’ın saldırıların sona ermesi için kalıcı ve güvenceye dayalı bir çözüm istediğini yineledi.


 

#Gündem / 29 Mart 2026
#Gündem / 29 Mart 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Gündem
Gündem
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.