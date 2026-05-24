CHP Genel Merkezi’nde tahliye krizi: Özgür Özel binayı terk etti, TBMM’ye yürüyor

Ankara Valiliğinin CHP Genel Merkezi’nin tahliyesi yönünde Ankara Emniyet Müdürlüğüne verdiği talimatın ardından polis ekipleri sabah saatlerinden itibaren bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı. Genel merkez çevresindeki yollar trafiğe kapatıldı.

Genel merkeze giriş ve tahliye işlemi

Bina önünde toplanan partililer ile polis ekipleri arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı. Güvenlik güçleri, müzakere girişimlerinin sonuçsuz kalması üzerine genel merkezin kapısını kırarak bahçeye girdi.

Bina girişinde ise partililer, güvenlik güçlerinin tahliye işlemini engellemek için barikat kurdu ve polis ekiplerine cam şişeler fırlattı. Polis ekipleri, bina girişinde kurulan barikatları kaldırarak içeriye girdi. Basın mensupları üst katlardan çıkarılırken, ekiplerin 12. kata kadar ilerlediği görüldü.

İcra memurlarının polis eşliğinde binaya girerek mahkeme kararı doğrultusunda tahliye işlemlerini gerçekleştirdiği bildirildi. Özel’in kendisine iletilen tebligatı yırttığı öğrenildi.

Özel’den sert açıklama

Tahliyenin ardından konuşan Özel, “Atatürk’ün partisini teslim almak isteyenlerle, Atatürk’ün partisini teslim etmek isteyenlerin ittifakına isyan ediyorum.” dedi.

Özel ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“Biz onlara, ‘en kısa sürede kurultay ilan edin, bu sorun bitsin deyip, öğle saat 12.00’de bunu konuşalım’ demişken, sabahın yedisinde arkalarına Ankara’da ne kadar kriminal tip varsa onları takıp baba ocağının kapısına dayananlar da kendine yakışanı yaptı.”

Özel, “Biz bugün de kendimize yakışanı yaptık. Teslim mi olacaktık?” ifadelerini de kullandı.

CHP’nin mücadelesine devam edeceğini belirten Özel, partililere hitaben “İktidara yürümeye var mısınız?” çağrısı yaptı.

Açıklamanın ardından Özel ve beraberindekiler TBMM’ye doğru yürüyüşe geçti. CHP Genel Merkezi’nde bulunan partililerin ise güvenlik güçlerince binadan çıkarıldığı belirtildi.