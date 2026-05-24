AjansHaber Gündem CHP Genel Merkezi’nde tahliye krizi: Özgür Özel binayı terk etti, TBMM’ye yürüyor

CHP Genel Merkezi’nde tahliye krizi: Özgür Özel binayı terk etti, TBMM’ye yürüyor

CHP Genel Merkezi’nde mahkeme kararı sonrası başlayan tahliye süreci, partililerle güvenlik güçleri arasında yaşanan gerginlik eşliğinde devam ederken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel binadan ayrıldı ve TBMM’ye doğru yürüyüşe geçti.

Ankara Valiliğinin CHP Genel Merkezi’nin tahliyesi yönünde Ankara Emniyet Müdürlüğüne verdiği talimatın ardından polis ekipleri sabah saatlerinden itibaren bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı. Genel merkez çevresindeki yollar trafiğe kapatıldı.

Genel merkeze giriş ve tahliye işlemi

Bina önünde toplanan partililer ile polis ekipleri arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı. Güvenlik güçleri, müzakere girişimlerinin sonuçsuz kalması üzerine genel merkezin kapısını kırarak bahçeye girdi.

Bina girişinde ise partililer, güvenlik güçlerinin tahliye işlemini engellemek için barikat kurdu ve polis ekiplerine cam şişeler fırlattı. Polis ekipleri, bina girişinde kurulan barikatları kaldırarak içeriye girdi. Basın mensupları üst katlardan çıkarılırken, ekiplerin 12. kata kadar ilerlediği görüldü.

İcra memurlarının polis eşliğinde binaya girerek mahkeme kararı doğrultusunda tahliye işlemlerini gerçekleştirdiği bildirildi. Özel’in kendisine iletilen tebligatı yırttığı öğrenildi.

Özel’den sert açıklama

Tahliyenin ardından konuşan Özel, “Atatürk’ün partisini teslim almak isteyenlerle, Atatürk’ün partisini teslim etmek isteyenlerin ittifakına isyan ediyorum.” dedi.

Özel ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“Biz onlara, ‘en kısa sürede kurultay ilan edin, bu sorun bitsin deyip, öğle saat 12.00’de bunu konuşalım’ demişken, sabahın yedisinde arkalarına Ankara’da ne kadar kriminal tip varsa onları takıp baba ocağının kapısına dayananlar da kendine yakışanı yaptı.”

Özel, “Biz bugün de kendimize yakışanı yaptık. Teslim mi olacaktık?” ifadelerini de kullandı.

CHP’nin mücadelesine devam edeceğini belirten Özel, partililere hitaben “İktidara yürümeye var mısınız?” çağrısı yaptı.

Açıklamanın ardından Özel ve beraberindekiler TBMM’ye doğru yürüyüşe geçti. CHP Genel Merkezi’nde bulunan partililerin ise güvenlik güçlerince binadan çıkarıldığı belirtildi.

Bakan Fidan, Irak'ın Takaddüm Partisi lideri Halbusi ile görüştü
CHP'li Emir ve Özçağdaş'tan İçişleri Bakanı Çiftçi'ye ziyaret
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada 9 şüpheli tutuklandı
MİT'in Suriye operasyonunda kırmızı bültenle aranan 10 DEAŞ mensubu yakalandı
Kılıçdaroğlu cephesinden "görev başladı" mesajı
İçişleri Bakanı Çiftçi: "Devletimizin hafızası güçlüdür, adalet iradesi sarsılmazdır"
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca silahlı saldırıda yaralandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda zafer bordo-mavililerin: Trabzonspor 2-1 Konyaspor
Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: "Galatasaray için kurduğumuz tüm hayalleri gerçek yapacağız"
Yollarda bayram tatili yoğunluğu
CHP Genel Merkezi önünde tahliye gerginliği yaşandı
