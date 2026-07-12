15 Temmuz’un üzerinden 10 yıl geçti

253 kişinin şehit olduğu darbe girişiminde TBMM bombalandı, kritik devlet kurumları hedef alındı. Darbeciler yaklaşık 21 saat süren operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

İhbar darbe planını erkene çekti

FETÖ mensuplarının hazırladığı darbe planı, MİT’e yapılan ihbarın ardından erkene alındı.

15 Temmuz akşamı başlayan kalkışma kapsamında Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, MİT yerleşkesi, TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi başta olmak üzere birçok stratejik nokta hedef alındı.

Erdoğan’ın çağrısı sonrası milyonlar meydanlara indi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın televizyon üzerinden yaptığı meydanlara çıkma çağrısı, darbe girişiminin seyrini değiştiren gelişmelerden biri oldu.

Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşlar sokaklara çıkarak tankların önüne geçti, güvenlik güçleriyle birlikte darbecilere karşı mücadele verdi.

Ömer Halisdemir tarihe geçen isimlerden biri oldu

Darbe gecesinin sembol isimlerinden Astsubay Ömer Halisdemir, darbeci Tuğgeneral Semih Terzi’yi etkisiz hale getirdikten sonra şehit edildi.

TBMM ise Cumhuriyet tarihinde ilk kez savaş uçakları tarafından bombalanmasına rağmen çalışmalarını sürdürerek demokrasiye sahip çıktı.

253 şehit, binlerce yaralı

Yaklaşık 21 saat süren darbe girişiminde 253 kişi şehit olurken, 2 binden fazla kişi yaralandı.

Kalkışmada 35 savaş uçağı, 37 helikopter, 74 tankın da bulunduğu 246 zırhlı araç ve yaklaşık 4 bin hafif silah kullanıldı.

FETÖ elebaşı Gülen 2024’te yaşamını yitirdi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, darbe girişimini yönettiği gerekçesiyle Türkiye tarafından uzun yıllar iadesi talep edilmesine rağmen ABD’de yaşamayı sürdürdü.

Gülen, 20 Ekim 2024’te ABD’nin Pensilvanya eyaletinde hayatını kaybetti. Türkiye, darbe girişiminin sorumlularının yargılanmasına yönelik çalışmalarını ise sürdürdü.