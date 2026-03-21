Guardiola'dan dünya gündemine ilişkin eleştiriler geldi

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, küresel çapta yaşanan kaosa dikkat çekerek yetkililerin ve toplumun tepkisiz kalmasına yönelik tepkisini dile getirdi.

İngiltere Lig Kupası finali öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan tecrübeli teknik adam Pep Guardiola, spor gündeminin ötesine geçerek dünya siyaseti ve insani krizlere dair önemli açıklamalarda bulundu. Dünyanın büyük bir karmaşa içinde olduğunu savunan Guardiola, çözüm noktasında somut bir adım atılmamasını eleştirdi.

Karanlık sanatlar yerine gerçek sorunlar

Arsenal ile oynanacak kritik final maçı öncesi bir muhabirin sorusunu yanıtlayan başarılı çalıştırıcı, dikkatlerin ikincil meselelerde olduğunu ifade etti. Guardiola, "Dünyada neler olup bittiğine bakın, inanılmaz bir kaos içindeyiz ve kimse parmağını bile kıpırdatmıyor. Her şey perde arkasında gerçekleşiyor. Dünya çökecek ve biz hala bir tarafın ya da diğer tarafın karanlık sanatlarından bahsediyoruz. Bundan daha önemli şeyler var." şeklinde konuştu.


 

