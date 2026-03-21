İsrail ve ABD'den İran'a yönelik saldırıları artırma kararı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, önümüzdeki hafta ABD ile koordineli şekilde İran'a yönelik operasyonların şiddetini önemli ölçüde artıracaklarını duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ordu üst yönetimiyle gerçekleştirdiği güvenlik değerlendirmesi toplantısının ardından kritik açıklamalarda bulundu. İran'a karşı 22 gündür devam eden askeri faaliyetlerin ele alındığı toplantıda Katz, saldırıların kapsamının genişletileceğini vurguladı. Bakan Katz, gelecek haftadan itibaren operasyonların yoğunluğunun "önemli ölçüde" artacağını belirterek, İran'ın askeri komuta kademesi ile stratejik noktalarının hedef alınmaya devam edileceğini kaydetti.

Güvenlik tehditleri ortadan kaldırılana kadar operasyon sürecek

Bölgedeki gerilimi tırmandıran açıklamalarında Katz, saldırıların nihai amacına değindi. İsrail ve ABD çıkarlarına yönelik oluşabilecek her türlü riskin bertaraf edilmesi gerektiğini savunan Katz, "güvenlik tehdidini" tamamen ortadan kaldırana kadar İran'a yönelik saldırıları sürdürecekleri tehdidinde bulundu. Bu süreçte Washington yönetimiyle tam bir eş güdüm içerisinde hareket edileceği mesajı verildi.


 

MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
#Gündem / 27 Mart 2026
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: “Netanyahu, Amerikalıların hayatlarıyla kumar oynadı”
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: “Netanyahu, Amerikalıların hayatlarıyla kumar oynadı”
#Gündem / 27 Mart 2026
ABD'den vatandaşlarına küresel çapta güvenlik uyarısı
ABD'den vatandaşlarına küresel çapta güvenlik uyarısı
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
İran Kızılayı: “66 çocuk yaşamını yitirdi”
İran Kızılayı: “66 çocuk yaşamını yitirdi”
Hürmüz Boğazı çevresinde binden fazla gemi mahsur kaldı
Hürmüz Boğazı çevresinde binden fazla gemi mahsur kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
NATO’dan 2026 Ankara Zirvesi için geri sayım mesajı
NATO’dan 2026 Ankara Zirvesi için geri sayım mesajı
Hürmüz Boğazı'ndan iki günde 7 gemi geçti
Hürmüz Boğazı'ndan iki günde 7 gemi geçti
