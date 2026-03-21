İsrail ve ABD'den İran'a yönelik saldırıları artırma kararı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ordu üst yönetimiyle gerçekleştirdiği güvenlik değerlendirmesi toplantısının ardından kritik açıklamalarda bulundu. İran'a karşı 22 gündür devam eden askeri faaliyetlerin ele alındığı toplantıda Katz, saldırıların kapsamının genişletileceğini vurguladı. Bakan Katz, gelecek haftadan itibaren operasyonların yoğunluğunun "önemli ölçüde" artacağını belirterek, İran'ın askeri komuta kademesi ile stratejik noktalarının hedef alınmaya devam edileceğini kaydetti.

Güvenlik tehditleri ortadan kaldırılana kadar operasyon sürecek

Bölgedeki gerilimi tırmandıran açıklamalarında Katz, saldırıların nihai amacına değindi. İsrail ve ABD çıkarlarına yönelik oluşabilecek her türlü riskin bertaraf edilmesi gerektiğini savunan Katz, "güvenlik tehdidini" tamamen ortadan kaldırana kadar İran'a yönelik saldırıları sürdürecekleri tehdidinde bulundu. Bu süreçte Washington yönetimiyle tam bir eş güdüm içerisinde hareket edileceği mesajı verildi.



