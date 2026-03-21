İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini vurdu

Lübnan resmi ajansı NNA'nın verilerine göre, İsrail askeri güçleri gece yarısı Dahiye bölgesinde yer alan El-Gubeyri ve Burc el-Baracine mahallelerini hedef aldı. Gerçekleştirilen hava harekatları neticesinde Beyrut ve çevresinde şiddetli patlama sesleri yankılandı. Bölge sakinleri, saldırıların ardından yükselen dumanları ve yaşanan paniği aktardı.

Tahliye tehditleri ve askeri altyapı iddiası

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, saldırılar öncesinde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "askeri altyapı" gerekçesiyle Dahiye'nin birçok mahallesine yönelik tehditlerini yinelemişti. Adraee, söz konusu mahallelerde Hizbullah'a ait hedeflerin vurulacağını iddia etmişti. İsrail'in sistematik tahliye uyarıları ve devam eden bombardımanları nedeniyle, bölgede yaşayan çok sayıda sivil yerleşim yerlerini terk etmek zorunda kaldı.



