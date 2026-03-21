İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini vurdu

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini vurdu

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine gece saatlerinde İsrail ordusu tarafından iki ayrı hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Lübnan resmi ajansı NNA'nın verilerine göre, İsrail askeri güçleri gece yarısı Dahiye bölgesinde yer alan El-Gubeyri ve Burc el-Baracine mahallelerini hedef aldı. Gerçekleştirilen hava harekatları neticesinde Beyrut ve çevresinde şiddetli patlama sesleri yankılandı. Bölge sakinleri, saldırıların ardından yükselen dumanları ve yaşanan paniği aktardı.

Tahliye tehditleri ve askeri altyapı iddiası

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, saldırılar öncesinde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "askeri altyapı" gerekçesiyle Dahiye'nin birçok mahallesine yönelik tehditlerini yinelemişti. Adraee, söz konusu mahallelerde Hizbullah'a ait hedeflerin vurulacağını iddia etmişti. İsrail'in sistematik tahliye uyarıları ve devam eden bombardımanları nedeniyle, bölgede yaşayan çok sayıda sivil yerleşim yerlerini terk etmek zorunda kaldı.


 

"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi için ilk görüşme haftaya yapılacak
15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi için ilk görüşme haftaya yapılacak
ABD'den vatandaşlarına küresel çapta güvenlik uyarısı
ABD'den vatandaşlarına küresel çapta güvenlik uyarısı
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
İran Kızılayı: “66 çocuk yaşamını yitirdi”
İran Kızılayı: “66 çocuk yaşamını yitirdi”
Hürmüz Boğazı çevresinde binden fazla gemi mahsur kaldı
Hürmüz Boğazı çevresinde binden fazla gemi mahsur kaldı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Hürmüz Boğazı'ndan iki günde 7 gemi geçti
Hürmüz Boğazı'ndan iki günde 7 gemi geçti
İran, 15 maddelik ABD planına yanıt verdi: “Trump anlaşma için yalvarıyor”
İran, 15 maddelik ABD planına yanıt verdi: “Trump anlaşma için yalvarıyor”
