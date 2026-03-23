LGS başvuruları başladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınavın başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı.

Katılımın isteğe bağlı olduğu merkezi sınav için başvurular, 10 Nisan'a kadar "e-Okul" üzerinden yapılacak. Resmi ve özel ortaokul öğrencilerinin başvuruları, öğrenci velisi tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Okul müdürlükleri de başvuru sürecinde öğrenciler ve velilere rehberlik edecek. Başvurular, 13 Nisan'a kadar onaylanacak.

Yurt dışında e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler de kılavuzda yer alan esaslar doğrultusunda başvurularını yapabilecek.

Bu öğrencilerin başvuru belgeleri, büyükelçilikler veya başkonsolosluklar aracılığıyla 10 Nisan’a kadar ilgili e-posta adresine gönderilecek. Belgelerin asılları ise en geç 17 Nisan’a kadar MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ulaştırılacak.

Öğrenciler başvuru durumlarını elektronik ortam üzerinden takip edebilecek.

LGS’de görme yetersizliği olan öğrencilere düzenleme

Kılavuzda, özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için uygulanacak tedbirler de ayrıntılı biçimde düzenlendi.

Görme yetersizliği olan öğrenciler, tek kişilik salonda sınava alınacak ve bu öğrencilere 20 dakika ek süre verilecek. Az gören öğrencilerin başarı puanı, soru muafiyeti uygulanmaksızın tüm sorular üzerinden hesaplanacak.

İleri düzeyde görme yetersizliği bulunan öğrenciler, okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde tek kişilik salonlarda sınava alınacak ve bu öğrencilere 20 dakika ek süre verilecek. Bu öğrenciler için sınavda resim, şekil ve grafik içeren sorular yerine eş değer sorular yöneltilecek. Merkezi sınav puanı ise tüm sorular üzerinden hesaplanacak.

Öğrencilere ara öğün desteği

Kılavuza göre, bu yıl ilk kez sınavın iki oturumu arasında, yalnızca başvuru sırasında velisi tarafından talep edilen öğrencilere; kuru meyveli yulaf bar, kuru üzüm, ceviz ve su içeren beslenme paketi dağıtılacak.

Sınavın kapsamı

LGS kapsamındaki merkezi sınavda, 8'inci sınıf öğretim programlarında yer alan kazanımlar esas alınacak.

Sorular, öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme ve bilimsel süreç becerilerini ölçecek nitelikte hazırlanacak.

Birinci oturumda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dilden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek.

İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre tanınacak.

Giriş belgeleri 3 Haziran'da açıklanacak

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 3 Haziran'dan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

Öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Sınav sonuçları, 10 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.