Bakan Tekin: "LGS takviminde Milli Takım düzenlemesi yapılabilir”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav takvimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynayacağı grup maçının sınav günüyle aynı tarihe denk gelmesine dikkat çekti.

"Cumartesi günü için çalışma içerisindeyiz"

Milli Takım'ın başarısıyla oluşan takvim çakışmasına değinen Tekin, "LGS'yi yapacağımız gün sabah Milli Takımımızın grup maçı var. LGS'yi pazar günü değil cumartesi günü yapmak üzere bir çalışma içerisindeyiz.” ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı, Kosova galibiyetiyle katılma hakkı kazandığı Dünya Kupası'ndaki ilk grup maçını 14 Haziran'da Avustralya'ya karşı oynayacak.