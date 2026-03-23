Okullarda yarın ilk zil ”finansal okuryazarlık” için çalacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin (TYMM) programlar arası bileşenleri arasında tanımlanan "okuryazarlık becerileri" kapsamında finansal okuryazarlık önemli bir beceri alanı olarak yer alıyor.

EBA ve ÖBA üzerinden dijital içerik desteği

Bakanlıkça TYMM ile uyumlu olarak geliştirilen içerikler, öğrenciler için Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve EBA Akademi, öğretmenler ile yöneticiler için ise Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) platformlarında erişime açıldı. Sermaye Piyasası Kurulu ile iş birliği içinde yürütülen çalışmalar sonucunda hazırlanan ders planları ve materyaller, öğretmenin branşı fark etmeksizin tüm seviyelerde uygulanabilecek.

Yasa dışı bahis ve sanal kumara karşı farkındalık

Finansal okuryazarlık dersinde öğrencilere, dijital dünyanın finansal risklerine yönelik farkındalık kazandırılması amaçlanıyor. Ders, teknolojinin günlük yaşam ve finansal faaliyetlerdeki rolünü fark etmeleri için öğrencilere rehberlik etmeyi de hedefliyor.

Dersin öncelikli amaçlarından biri, öğrencilerin dijital dünyanın finansal risklerini öğrenmesini sağlamak. Teknolojinin işleri kolaylaştırdığına dikkat çekilirken, dijital platformların kötü niyetli kişilerce dolandırıcılık yöntemlerine zemin hazırlayabileceği vurgulanacak.

Yasa dışı bahis ve sanal kumar gibi tehlikelere karşı uyarılara yer verilecek. Ayrıca, bütçe planlama ve kaynakların etkili kullanımı gibi konularda öğrenciler bilgilendirilecek.