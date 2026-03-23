ABD'den İsrail'e, İran'ın enerji altyapısına saldırmama çağrısı

ABD'den İsrail'e, İran'ın enerji altyapısına saldırmama çağrısı

İsrail basını, Washington yönetiminin İran ile yürütülen dolaylı görüşmeler nedeniyle Tel Aviv'e elektrik santrallerini hedef almama uyarısında bulunduğunu iddia etti.

(AA)
İsrail gazetelerinden Yedioth Ahronoth, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde bölgedeki gerilimi düşürmeye yönelik yeni bir gelişmeyi duyurdu. Habere göre ABD yönetimi, İsrail'in İran'daki elektrik santrallerine yönelik olası bir askeri operasyonuna karşı çıkıyor. İsrailli üst düzey bir yetkili sürece dair yaptığı açıklamada, "ABD, İran'daki elektrik santrallerini hedef almamamız için bizden talepte bulundu" ifadelerini kullanarak baskıyı doğruladı.

Katar'ın diplomatik hamleleri ve Trump'ın geri adımı

İsrailli yetkililerin değerlendirmelerine göre, Katar'ın ABD üzerinde kurduğu diplomatik baskı sonuç vermeye başladı. İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırı tehditlerinin bölgedeki denklemi çok daha karmaşık hale getireceğini fark eden ABD Başkanı Donald Trump'ın, bu konuda daha temkinli bir tutum sergilediği öne sürülüyor.

Haberde ayrıca, Tahran ve Washington arasındaki iletişim trafiğine dair detaylar paylaşıldı. Tel Aviv yönetimi, müzakerelerin İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf aracılığıyla sağlandığını savunurken, bu sürecin doğrudan bir temas yerine ağırlıklı olarak dolaylı kanallar üzerinden ilerlediğini kaydetti.

