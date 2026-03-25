COP31 öncesi İletişim Başkanlığından uluslararası medya atağı

İletişim Başkanlığınca yapılan açıklamada 27-29 Mart 2026 tarihleri arasında İstanbul ve Kocaeli'nde "Road to COP31: Sustainable Future International Media Program" (COP31’e Doğru: Sürdürülebilir Gelecek Uluslararası Medya Programı) düzenlenecek.

Kasım ayında Türkiye'de yapılması planlanan COP31 zirvesi öncesi küresel farkındalığı artırmaya yönelik programa 8 ülkeden 17 yabancı basın mensubu katılım sağlayacak. Programda, Türkiye'nin çevre vizyonu ve yerli teknolojileri tanıtılırken, çevre ve iklim değişikliği mücadelesindeki kararlılığı sürdürülebilirliği ve hedefleri aktarılacak. Türkiye'nin bilimsel altyapısı yerinde aktarılacak ve çevre yönetimi konusundaki yenilikçi uygulamalar tanıtılacak.

Heyet, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen STRATCOM Zirvesi bünyesindeki çevre ve iklim temalı özel panele de katılacak.

Çevre yatırımları sahada gözlemlenecek

İzmit körfezinde düzenlenen dip çamuru temizliği ve deniz atıkları toplama faaliyetlerini yakından gözlemleyecek olan medya mensuplarına, Türkiye'nin deniz ekosistemini korumaya yönündeki vizyon projeleri hakkında bilgiler aktarılacak.