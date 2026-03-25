GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
Son yağışlarla içme suyu barajlarındaki doluluk %56’ya ulaştı

Türkiye genelinde Ekim 2025’ten bu yana görülen yağışlar uzun yıllara ve geçen yıla kıyasla artış gösterdi. İçme suyu barajlarındaki doluluk 23 Mart itibarı ile %56’ya yükseldi.

Yayınlama Tarihi:
Güncelleme Tarihi:
Ülke genelindeki barajlarda su seviyelerinde artış kadedildi. 1 Ekim 2025 - 23 Mart 2026 döneminde kümülatif yağışlar ortalamasında uzun yıllara kıyasla %21,9 artış meydana geldi. 

Depolama tesislerinde yurt genelinde 23 Mart 2025 itibarıyla 40,8 milyar metreküp depolama ve yüzde 43 aktif doluluk oranı buluyordu. Depolama miktarı bu yıl aynı tarihte 50 milyar metreküp doluluk oranı da yüzde 52,7 olarak kayıtlara geçti. 

İçme suyu barajlarındaki doluluk oranı geçen yıldan bu yana yüzde 49,7’den yüzde 56’ya yükseldi. Enerji amaçlı barajlarda ise doluluk oranı 45,1’den yüzde 54,4’e çıktı.

Bazı büyükşehirlerdeki barajlarda son durum

İstanbul: Baraj doluluk oranı geçen yıl %80,5 iken 23 Mart itibarıyla %50,5’e düştü. Kentte yaklaşık 156 günlük içme suyu bulunuyor.

Ankara: Doluluk oranı %20,1’den %22,4’e yükseldi. Şehirde yaklaşık 253 günlük içme suyu mevcut.

İzmir: Doluluk oranı %10,3’ten %33,9’a çıktı. Kentin yaklaşık 494 günlük içme suyu bulunuyor.

Bursa: Doluluk oranı %66,9’a ulaştı (geçen yıl %45,7). Şehirde yaklaşık 378 günlük içme suyu var.

Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.