Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhsin Yazıcıoğlu için anma mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun şehadetinin 17. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen anma törenine bir mesaj gönderdi. Yazıcıoğlu’nun siyasi duruşuna ve vatan sevgisine dikkat çeken Erdoğan, merhum liderin Türk siyasi tarihindeki sarsılmaz yerini hatırlattı.

“Birliğimize daha sıkı sarılacağız”

Mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Merhum Yazıcıoğlu; hem sarsılmaz iradesi, tavizsiz duruşu, vatanına ve milletine olan derin bağlılığıyla; hem de gönüllere hitap eden siyasi üslubuyla Türk Milletinin hafızasında müstesna bir yer edinmiştir. Onun zorluklar karşısındaki metaneti, ilkelerine sadakati, hayatı boyunca milli ve manevi değerlerimizi sahiplenmesi hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bölgemizin içinden geçtiği bu imtihan günlerinde merhum Yazıcıoğlu’nun da ömrünü adadığı istikamette; birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize milletçe inşallah daha sıkı sarılacağız."