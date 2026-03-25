GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
AjansHaber Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhsin Yazıcıoğlu için anma mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatının 17. yılında yayımladığı mesajda, Yazıcıoğlu'nun Türk milletinin kalbinde özel bir yeri olduğunu vurguladı.

Yayınlama Tarihi:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun şehadetinin 17. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen anma törenine bir mesaj gönderdi. Yazıcıoğlu’nun siyasi duruşuna ve vatan sevgisine dikkat çeken Erdoğan, merhum liderin Türk siyasi tarihindeki sarsılmaz yerini hatırlattı.

“Birliğimize daha sıkı sarılacağız”

Mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Merhum Yazıcıoğlu; hem sarsılmaz iradesi, tavizsiz duruşu, vatanına ve milletine olan derin bağlılığıyla; hem de gönüllere hitap eden siyasi üslubuyla Türk Milletinin hafızasında müstesna bir yer edinmiştir. Onun zorluklar karşısındaki metaneti, ilkelerine sadakati, hayatı boyunca milli ve manevi değerlerimizi sahiplenmesi hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bölgemizin içinden geçtiği bu imtihan günlerinde merhum Yazıcıoğlu’nun da ömrünü adadığı istikamette; birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize milletçe inşallah daha sıkı sarılacağız."

 

#Gündem / 29 Mart 2026
#Dünya / 29 Mart 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Dünya
Gündem
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.