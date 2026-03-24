İstanbul'un ilçelere göre sel riski haritası çıkarıldı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yürütülen "İstanbul'un ilçe bazlı sel risk haritalandırması" çalışması tamamlandı. Türkiye'de ilk kez yapay zeka tabanlı bir algoritmanın kullanıldığı araştırmada, kentin sel riskleri tehlike, maruziyet ve kırılganlık unsurları üzerinden analiz edildi. Çalışma sonucunda sel riskinin en fazla olduğu ilçeler Fatih, Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Güngören ve Beyoğlu olurken; riskin en az olduğu ilçeler Adalar, Şile, Silivri, Sarıyer ve Çekmeköy olarak açıklandı.

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Ömer Ekmekcioğlu, Avrupa Yakası'ndaki nüfus yoğunluğu ve yapılaşmanın riski artırdığını belirtti. Ekmekcioğlu, "Tehlike bağlamında yaklaşık 15 farklı göstergeyi, risk bağlamında ise hem kırılganlık hem de maruziyet olarak toplamda yaklaşık 20 göstergeyi ilçe bazlı olarak belirledik. Her bir göstergeye ilişkin verileri toplayarak analiz ettik ve İstanbul genelinde sel riskinin mekansal dağılımını ortaya koyduk." dedi.



Yapay zeka ile yüzde 95 doğruluk payı

Araştırmada kullanılan yenilikçi yönteme değinen Ekmekcioğlu, "Geçmiş sel olayları ile çevresel faktörler arasındaki ilişkileri öğrenerek gelecekte sel oluşma potansiyeli bulunan alanları da tahmin edebilen bir yapay zeka algoritması ve bu algoritmayla tehlike modellemesini gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı. Bu modelleme sayesinde sel risklerinin yaklaşık yüzde 90 ila 95 doğrulukla tahmin edildiği kaydedildi.



