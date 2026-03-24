İstanbul'un ilçelere göre sel riski haritası çıkarıldı

İstanbul'un ilçelere göre sel riski haritası çıkarıldı

İTÜ ve AKOM iş birliğiyle hazırlanan rapora göre İstanbul'da sel riskinin en yüksek olduğu ilçeler Fatih, Gaziosmanpaşa ve Bağcılar olarak belirlendi.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
İstanbul'un ilçelere göre sel riski haritası çıkarıldı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yürütülen "İstanbul'un ilçe bazlı sel risk haritalandırması" çalışması tamamlandı. Türkiye'de ilk kez yapay zeka tabanlı bir algoritmanın kullanıldığı araştırmada, kentin sel riskleri tehlike, maruziyet ve kırılganlık unsurları üzerinden analiz edildi. Çalışma sonucunda sel riskinin en fazla olduğu ilçeler Fatih, Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Güngören ve Beyoğlu olurken; riskin en az olduğu ilçeler Adalar, Şile, Silivri, Sarıyer ve Çekmeköy olarak açıklandı.

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Ömer Ekmekcioğlu, Avrupa Yakası'ndaki nüfus yoğunluğu ve yapılaşmanın riski artırdığını belirtti. Ekmekcioğlu, "Tehlike bağlamında yaklaşık 15 farklı göstergeyi, risk bağlamında ise hem kırılganlık hem de maruziyet olarak toplamda yaklaşık 20 göstergeyi ilçe bazlı olarak belirledik. Her bir göstergeye ilişkin verileri toplayarak analiz ettik ve İstanbul genelinde sel riskinin mekansal dağılımını ortaya koyduk." dedi.


Yapay zeka ile yüzde 95 doğruluk payı

Araştırmada kullanılan yenilikçi yönteme değinen Ekmekcioğlu, "Geçmiş sel olayları ile çevresel faktörler arasındaki ilişkileri öğrenerek gelecekte sel oluşma potansiyeli bulunan alanları da tahmin edebilen bir yapay zeka algoritması ve bu algoritmayla tehlike modellemesini gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı. Bu modelleme sayesinde sel risklerinin yaklaşık yüzde 90 ila 95 doğrulukla tahmin edildiği kaydedildi.


 

İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
#Gündem / 29 Mart 2026
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
#Gündem / 29 Mart 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
Gündem
Bakan Fidan: “Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var”
Bakan Fidan: “Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var”
Gündem
Bakan Güler, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Bakan Güler, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi için ilk görüşme haftaya yapılacak
15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi için ilk görüşme haftaya yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
