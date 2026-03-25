Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede bölgedeki son gelişmeler ele alındı.
Erdoğan, görüşmede Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nda meydana gelen helikopter kazası dolayısıyla Katar Emiri’ne taziyelerini iletti. Al Sani ise aynı kazaya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a başsağlığı dileklerini sundu.
Al Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik çabaları için teşekkür ederek, iki ülke ekiplerinin temaslarını kesintisiz sürdüreceğini ifade etti.