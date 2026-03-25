Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında yeni bir safhaya geçildi. Toplum ahlakını ve aile yapısını koruma amacıyla başlatılan operasyon doğrultusunda, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 16 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyon neticesinde aralarında Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman, iş insanı Hakan Sabancı ve model Güzide Duran'ın da bulunduğu 14 kişi gözaltına alınırken, 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Savcılıktan resmi açıklama geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Toplumun genel ahlakının ve toplum yapısı ile aile düzeninin korunması amacıyla ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar, toplanan deliller hep birlikte değerlendirildiğinde, kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran toplam 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir."

Yurt dışındaki isimler için yakalama kararı

Hakkında gözaltı kararı bulunan Kerim Sabancı'nın ülkeye giriş yaptığı sırada İstanbul Havalimanı’nda yakalandığı öğrenildi. Öte yandan listede yer alan oyuncu Hande Erçel’in yurt dışında olduğu belirtilirken, firari isimlerle ilgili hukuki sürecin titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer isimler arasında Burak Elmas, Didem Soydan ve Lütfiye Tuğçe Özbudak da yer alıyor.

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen isimlerin şunlar olduğu öğrenildi:

"Fikret Orman, Güzide Aksoy (Güzide Duran), Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Hande Erçel, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Kaan Mellart, Didem Soydan, Onur Talay, Mustafa Tari."