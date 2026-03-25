Türkiye ve İngiltere Eurofighter için sözleşme imzalayacak

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, Türkiye ile İngiltere arasında askeri havacılık alanında stratejik bir iş birliğine gidildiği belirtildi.

Teknik ve lojistik destek süreci başlıyor

İki ülke arasındaki savunma sanayii ilişkilerini güçlendirecek olan anlaşma, uçakların operasyonel kabiliyetlerini doğrudan etkileyecek detayları kapsıyor.

MSB'den yapılan açıklamada "Türkiye ve İngiltere, Eurofighter uçaklarının idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesini bugün imzalayacak." ifadeleri kullanıldı.



