Bakan Işıkhan: "İş gücümüz ve çalışma hayatımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek"

Bakan Işıkhan: “İş gücümüz ve çalışma hayatımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İş gücümüz ve çalışma hayatımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ekonomi modelimizin parolası olan yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı politikalarımızı uygulamayı sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı bu temeller üzerinde yükselecek." dedi.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Bakan Işıkhan: “İş gücümüz ve çalışma hayatımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek”

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Orta Vadeli Program (OVP), Ulusal İstihdam Stratejisi (UİS) ve çalışma hayatını geliştirmeye yönelik politikaların etkisiyle 2025 yılında önemli başarılara imza attıklarını belirten Işıkhan, geçen yıl yüzde 8,3 olarak gerçekleşen işsizlik oranının 2012'den itibaren en düşük seviyesine gerilediğini belirtti.

İşsiz sayısının 2025'te bir önceki yıla göre 147 bin kişi azalarak 2 milyon 966 bin kişi olduğuna dikkat çeken Işıkhan, "Aynı dönemde kadınlarda işsizlik oranı, bir önceki yıla göre 0,5 puan azalarak yüzde 11,3'e geriledi. Genç nüfusta işsizlik oranı, 1 puan azalarak 2005'ten beri en düşük seviyesi olan yüzde 15,3'e geriledi. Kadınların ve gençlerin çalışma hayatına katılımlarını artırmak için yürüttüğümüz programlarımızın olumlu sonuçlarını her geçen gün daha fazla almaya devam edeceğiz. İstihdam edilenlerin sayısı 32 milyon 566 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 49, iş gücü 35 milyon 533 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. İş gücümüz ve çalışma hayatımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ekonomi modelimizin parolası olan yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı politikalarımızı uygulamayı sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı bu temeller üzerinde yükselecek." ifadelerinde bulundu.

