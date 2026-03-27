AjansHaber Gündem

Türkiye ile Slovenya arasında “Sosyal Güvenlik Anlaşması” imzalandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türk firmalarının son dönemde Slovenya’da üstlendikleri projeler ve artan ekonomik etkileşim, bu anlaşmanın gerekliliğini daha da belirgin hale getirmiştir." dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Işıkhan, çeşitli temaslarda bulunmak ve Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması'nı imzalamak üzere Slovenya'ya gitti.

Bakanı Işıkhan, resmi ziyarette bulunduğu Slovenya’nın başkenti Lyublyana’da Slovenya Başbakan Yardımcısı, Çalışma, Aile, Sosyal İşler ve Eşit Fırsatlar Bakanı Luka Mesec ile bir araya geldi. 

İmza töreninde yaptığı konuşmada iki ülkenin teknik heyetlerinin karşılıklı yapıcı yaklaşımı sayesinde kısa süre içerisinde imzaya hazır hale getirilen bu önemli anlaşmayı imzalamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Işıkhan, şunları kaydetti:

"Türk firmalarının son dönemde Slovenya’da üstlendikleri projeler ve artan ekonomik etkileşim, bu anlaşmanın gerekliliğini daha da belirgin hale getirmiştir. Sürecin sonuçlanması, yalnızca ticari iş birliği açısından değil; aynı zamanda iki ülke vatandaşlarının hak ve menfaatlerinin korunması bakımından da büyük önem taşımaktadır."

İmzalanan anlaşmanın iki ülke bakanlıkları arasındaki ilişkiler bakımından da yeni bir aşamayı ifade ettiğini belirten Işıkhan, "Görev alanımıza giren konularda iş birliğini geliştirebileceğimiz pek çok alan bulunmaktadır. Bunlardan biri sosyal güvenlik, diğeri ise kamu istihdam hizmetleridir. Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR ile Slovenya İstihdam Hizmeti Kurumu ESS arasında başlatılan iş birliğinden duyduğum memnuniyeti de özellikle ifade etmek istiyorum. 2015-2018 yılları arasında İŞKUR’un başarıyla yürüttüğü Dünya Kamu İstihdam Kurumları Birliği WAPES’in dönem başkanlığını 2025-2028 döneminde yürütecek olan ESS’ye başarılar diliyor; aynı dönem için başkan yardımcısı olarak seçilen İŞKUR’un tecrübesi ile her zaman ESS’e destek olmaya hazır olduğunu belirtmek istiyorum”. açıklamalarında bulundu.

"Mazlumların sesi olmaya özen gösteriyoruz"

Işıkhan, Türkiye’nin her zaman yapıcı iş birliğine açık olduğuna ve ilişkileri daha da geliştirmek için çalışmaya devam edeceğine vurgu yaparak, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, bölgesel ve küresel meselelere insani ve barışçıl çözümler geliştirilmesi yönündeki çabalarını sürdürmektedir. Çatışmaların sona ermesi için ayrım gözetmeksizin mağdurların ve mazlumların sesi olmaya özen gösteriyoruz." dedi.

Bakan Işıkhan: "İş gücümüz ve çalışma hayatımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek"
Bakan Işıkhan: “İş gücümüz ve çalışma hayatımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek”
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
Akademisyenler, Anadolu'nun iki farklı yöne hareket ettiğini belirledi
Akademisyenler, Anadolu'nun iki farklı yöne hareket ettiğini belirledi
Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği
Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği
Adalet Bakanı Gürlek: “Yargıyı hızlandırmak için sorunları sahadan alıyoruz"
Adalet Bakanı Gürlek: “Yargıyı hızlandırmak için sorunları sahadan alıyoruz"
Sakarya'da deniz kıyısında insansız hava aracı parçaları bulundu
Sakarya'da deniz kıyısında insansız hava aracı parçaları bulundu
Dünya
İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
Gündem
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: “Netanyahu, Amerikalıların hayatlarıyla kumar oynadı”
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: “Netanyahu, Amerikalıların hayatlarıyla kumar oynadı”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, WEF Başkanı Fink’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, WEF Başkanı Fink’i kabul etti
