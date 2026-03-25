Şehit Uzman Çavuş Selman Akarsel Konya’da son yolculuğuna uğurlandı

Ağrı'daki görev esnasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehadet mertebesine erişen Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel için ilk tören Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı’nda düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, törenin ardından askeri uçakla memleketi Konya’ya nakledildi. Konya Havalimanı’nda yetkililer ve yakınları tarafından karşılanan şehidin naaşı, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı.

Baba ocağında helallik alındı

Şehit Akarsel’in cenazesi, helallik alınmak üzere Karatay ilçesindeki babaevine götürüldü. Duaların ardından Musalla Mezarlığı’ndaki şehitliğe getirilen tabuta sarılan aile fertleri uzun süre gözyaşı döktü. Anne Gülender Akarsel’in, "Daha bir ay olmamıştı seni göreli, şehit olacağın hiç aklıma gelmemişti, kınalı kuzum" feryadı törene katılanları duygulandırdı.

Şehitlikte son görev

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına Konya Valisi İbrahim Akın, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Şehit Selman Akarsel’in naaşı, dualar eşliğinde Konya Şehitliği’nde vatan toprağına emanet edildi.