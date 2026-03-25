İran Kızılayı: “66 çocuk yaşamını yitirdi”

İran Kızılayı Başkanı Kulivand, devam eden çatışmaların sivil nüfus üzerindeki ağır bilançosuna dair güncel verileri kamuoyuyla paylaştı. Yapılan resmi açıklamada, saldırıların başlangıcından bu yana beş yaşın altındaki 66 çocuğun yaşamını yitirdiği ifade edildi. Tahran başta olmak üzere ülke genelinde sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığı belirtilirken, yıkımın boyutlarının her geçen gün arttığı vurgulandı.

Eğitim ve sağlık merkezleri kullanılamaz halde

Verilere göre, ülke genelinde 85 binden fazla sivil yapı ciddi hasar gördü. Bu yapıların 64 bin 583’ü konut, yaklaşık 20 bini ise ticari işletme olarak kayıtlara geçti. Altyapının da büyük darbe aldığı saldırılarda 282 sağlık merkezi ile 600 okulun tamamen kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Kulivand, insani krizin derinleştiğine dikkat çekerek barınma ve sağlık hizmetlerine erişimin zorlaştığını belirtti.



