BM Genel Sekreteri Guterres’den kritik uyarı: “ABD-İsrail-İran savaşı kontrolden çıktı”

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın artık kontrolden çıktığını ve tek çözümün “diplomasi" olduğunu belirtti.

Antonio Guterres, New York’taki BM Genel Merkezi'nde Orta Doğu'daki güncel gelişmelere yönelik basın açıklamasında bulundu. İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarının başlamasından saatler sonra, bunun bölgeye yayılma riski taşıdığı uyarısında bulunduğunu hatırlatan Guterres, "Aradan üç haftadan fazla bir süre geçmişken, bu savaş artık kontrolden çıkmış durumda. Çatışma, liderlerin bile hayal edilebilir sınırları içinde gördüğü eşikleri aşmış bulunuyor." dedi. Guterres, dünyanın daha geniş çaplı bir savaşın kıyısında bulunduğunu; artan insani acıların dalga dalga yayılabileceğini ve küresel ölçekte daha derin bir ekonomik sarsıntının kapıda olduğunu dile getirdi.

Guterres, bölgedeki tüm taraflara savaşı sona erdirme ve diplomasiye dönme mesajı verdi

Guterres, "ABD ve İsrail'e mesajım şudur: Savaşı sona erdirmenin tam zamanıdır, zira insani ıstırap derinleşmekte, sivil kayıplar artmakta ve savaşın küresel ekonomik etkisi giderek daha yıkıcı bir hal almaktadır. İran'a mesajım ise komşularına yönelik saldırılarına son vermesidir. Güvenlik Konseyi bu saldırıları kınamış ve derhal sona erdirilmelerini talep etmiştir." şeklinde konuştu. Guterres, Hürmüz Boğazı’nın açık tutulmasının önemine dikkat çektiği basın açıklamasında, söz konusu savaşın yalnızca bölgede değil, çok daha geniş bir alanda sivillere ağır zararlar verdiğini ve onları “derin bir güvensizlik ortamı”na sürüklediğini ifade etti.

Guterres,"Savaş çözüm değildir. Bu felaketten bir çıkış yoluna ihtiyacımız var. Çıkış yolu diplomasidir. Uluslararası hukuka tam saygı, çıkış yoludur. Barış, çıkış yoludur." dedi. Savaşın derhal sona erdirilmesi çağrısını yineledi.

İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
#Dünya / 25 Mart 2026
İran: “ABD’li kaçak komutan ve askerlerin peşindeyiz”
İran: “ABD’li kaçak komutan ve askerlerin peşindeyiz”
#Dünya / 25 Mart 2026
ABD'den vatandaşlarına küresel çapta güvenlik uyarısı
ABD'den vatandaşlarına küresel çapta güvenlik uyarısı
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
İran Kızılayı: “66 çocuk yaşamını yitirdi”
İran Kızılayı: “66 çocuk yaşamını yitirdi”
Hürmüz Boğazı çevresinde binden fazla gemi mahsur kaldı
Hürmüz Boğazı çevresinde binden fazla gemi mahsur kaldı
İran’dan ABD’ye kara harekâtı uyarısı: “Çok ağır bedel olur”
İran’dan ABD’ye kara harekâtı uyarısı: “Çok ağır bedel olur”
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
NATO’dan 2026 Ankara Zirvesi için geri sayım mesajı
NATO’dan 2026 Ankara Zirvesi için geri sayım mesajı
Hürmüz Boğazı'ndan iki günde 7 gemi geçti
Hürmüz Boğazı'ndan iki günde 7 gemi geçti
