BM Genel Sekreteri Guterres’den kritik uyarı: “ABD-İsrail-İran savaşı kontrolden çıktı”

Antonio Guterres, New York’taki BM Genel Merkezi'nde Orta Doğu'daki güncel gelişmelere yönelik basın açıklamasında bulundu. İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarının başlamasından saatler sonra, bunun bölgeye yayılma riski taşıdığı uyarısında bulunduğunu hatırlatan Guterres, "Aradan üç haftadan fazla bir süre geçmişken, bu savaş artık kontrolden çıkmış durumda. Çatışma, liderlerin bile hayal edilebilir sınırları içinde gördüğü eşikleri aşmış bulunuyor." dedi. Guterres, dünyanın daha geniş çaplı bir savaşın kıyısında bulunduğunu; artan insani acıların dalga dalga yayılabileceğini ve küresel ölçekte daha derin bir ekonomik sarsıntının kapıda olduğunu dile getirdi.

Guterres, bölgedeki tüm taraflara savaşı sona erdirme ve diplomasiye dönme mesajı verdi

Guterres, "ABD ve İsrail'e mesajım şudur: Savaşı sona erdirmenin tam zamanıdır, zira insani ıstırap derinleşmekte, sivil kayıplar artmakta ve savaşın küresel ekonomik etkisi giderek daha yıkıcı bir hal almaktadır. İran'a mesajım ise komşularına yönelik saldırılarına son vermesidir. Güvenlik Konseyi bu saldırıları kınamış ve derhal sona erdirilmelerini talep etmiştir." şeklinde konuştu. Guterres, Hürmüz Boğazı’nın açık tutulmasının önemine dikkat çektiği basın açıklamasında, söz konusu savaşın yalnızca bölgede değil, çok daha geniş bir alanda sivillere ağır zararlar verdiğini ve onları “derin bir güvensizlik ortamı”na sürüklediğini ifade etti.

Guterres,"Savaş çözüm değildir. Bu felaketten bir çıkış yoluna ihtiyacımız var. Çıkış yolu diplomasidir. Uluslararası hukuka tam saygı, çıkış yoludur. Barış, çıkış yoludur." dedi. Savaşın derhal sona erdirilmesi çağrısını yineledi.