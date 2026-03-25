A Milli Futbol Takımı, Romanya ile karşılaşıyor

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, play-off turu yarı final mücadelesinde yarın Romanya ile kozlarını paylaşacak. Beşiktaş Park’ta (Tüpraş) oynanacak olan bu kritik karşılaşma saat 20.00’de başlayacak ve TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı Fransız hakem François Letexier yönetecek.

Final yolu ve olası rakipler

Milliler, Romanya engelini aşması durumunda 31 Mart tarihinde deplasmanda final maçına çıkacak. Ay-yıldızlı ekibin finaldeki rakibi, Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibi olacak. Final müsabakasını kazanan takım, ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 23. Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.

Play-off yarı final maç programı

Yarın oynanacak diğer kritik karşılaşmaların programı ise şu şekilde belirlendi:

20.00 Türkiye-Romanya

22.45 Slovakya-Kosova

22.45 İtalya-Kuzey İrlanda

22.45 Galler-Bosna Hersek



