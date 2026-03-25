Lübnan'da can kaybı artıyor: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1094 oldu

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, İsrail'in 2 Mart tarihinden bu yana sürdürdüğü yoğun saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 22 kişilik artışla 1094'e ulaştığı belirtildi. Saldırılar neticesinde yaralananların toplam sayısı ise 3 bin 119 olarak kayıtlara geçti. Bakanlık verilerine göre, hayatını kaybedenlerin 121'ini çocuklar, 81'ini ise kadınlar oluşturuyor.

Sağlık çalışanları hedefte

Bölgedeki insani kriz derinleşirken, sağlık sektörünün de saldırılardan ciddi şekilde etkilendiği vurgulandı. Açıklamada, "İsrail saldırılarında 42 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 119 sağlık çalışanının yaralandığı" ifadesine yer verildi. Bir önceki gün yapılan bilgilendirmede ölü sayısı 1072 olarak paylaşılmıştı.

Göç dalgası ve işgal genişliyor

İsrail ordusunun Lübnan'ın kuzeyinden gelen füze atışlarını gerekçe göstererek başlattığı hava ve deniz operasyonları, kara işgali kararıyla yeni bir boyuta taşındı. Başkent Beyrut dahil olmak üzere ülke genelini hedef alan saldırılar nedeniyle Lübnan hükümeti, yerinden edilen vatandaşların sayısının 1 milyon 162 bini aştığını duyurdu.



