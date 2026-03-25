İran: “ABD’li kaçak komutan ve askerlerin peşindeyiz”

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’li komutan ve askerlerin üs dışındaki gizli noktalara sığındığını açıkladı.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(İHA)
Güncelleme Tarihi:
İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, bölgedeki ABD askeri varlığına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Zülfikari, yaptığı açıklamada "Bölgede ABD’ye ait tüm üslerin imha edilmesi nedeniyle ABD’li komutan ve askerler kaçmış ve üs dışındaki gizli noktalara sığınmıştır. Biz de ABD’li kaçak komutan ve askerlerin peşindeyiz." ifadelerini kullandı.

Bölge ülkelerinin halkına da seslenen Zülfikari, "Bölge ülkelerinin halklarından bu kişilerin saklandıkları yerleri bildirmelerini ve kendi güvenlikleri için ABD’lilerin bölgeden çıkarılmasını talep etmelerini istiyoruz." şeklinde konuştu.

#iran
