“İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi”ne Dünya Bankası’ndan 1,67 milyar avroluk finansman

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türkiye’nin uygun koşullu dış finansman sağlama çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede, İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi’ne ilişkin finansman, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandı. Dünya Bankası tarafından 1,67 milyar avro tutarında uygun koşullu finansman sağlanacak proje, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Türkiye'nin rekabet gücü artacak

Söz konusu kredi, Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Halkalı Demir Yolu Hattı’nın yapımında değerlendirilecek. İstanbul Boğazı’na alternatif bir demir yolu bağlantısı sunacak proje sayesinde Türkiye’nin hem ulusal hem de kıtalar arası ulaştırma koridorlarındaki rekabet gücü artırılacak, İstanbul’un küresel aktarma merkezi niteliği daha da güçlendirilecek. Dünya Bankası tarafından sağlanacak krediye ek olarak, diğer uluslararası finans kuruluşlarından da finansman temin edilecek. Projenin nihai aşamasında sağlanması planlanan toplam uygun koşullu dış finansman tutarının yaklaşık 6,75 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

Dış finansman tutarı 3 milyar avroya ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu krediyle 2026'da sağlanan uygun koşullu dış finansman tutarının yaklaşık 3 milyar avroya ulaştığını belirtti. Şimşek, "Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refahı önceleyen ekonomi programımızla Orta Vadeli Program çerçevesinde, ulaştırma sektörüne yönelik kamu yatırımlarına desteklerimiz güçlü şekilde devam edecek." dedi. Dünya Bankası ile tesis edilen iş birliğinin kararlılıkla sürdürüleceğini ve 2024-2028 dönemini kapsayan Ülke İşbirliği Çerçevesi (CPF) kapsamında mevcut 17 milyar dolarlık portföye ek olarak 18 milyar dolar daha kaynak hedeflendiğini vurgulayan Şimşek, böylece toplam finansmanın 35 milyar dolara ulaşmasının öngörüldüğünü kaydetti.



