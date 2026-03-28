GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı

Sabah saatlerinde Ümraniye’de meydana gelen kazada, bir İETT otobüsü park halindeki iki araca çarptı, şans eseri yaralanan olmadı.

Yayınlama Tarihi:

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen kazada, bir İETT otobüsü park halindeki iki otomobile çarptı. Olay, saat 06.45 sıralarında İnkılap Mahallesi Vatan Caddesi’nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, otobüs şoförü sağa dönüş yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Çarpmanın etkisiyle iki otomobilde hasar oluşurken, şans eseri kazada ölen veya yaralanan olmadı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde otobüsün yavaş ilerlediği, dönüş sırasında dengesini kaybettiği ve park halindeki araçlara çarptığı anlar net bir şekilde görülüyor.

Kazanın ardından çevrede kısa süreli bir panik yaşandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme başlatarak çevredeki güvenlik önlemlerini artırdı. Otobüs ve hasar gören araçlar, olay yerinden kaldırılırken, yetkililer kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

Vatandaşlar, kazanın sabah saatlerinde trafiğin yoğun olduğu bir bölgede meydana gelmesinden dolayı şans eseri can kaybının olmadığını belirterek, benzer kazaların önlenmesi için yetkililerin önlemlerini artırmasını istedi.


 

#Gündem / 27 Mart 2026
#Gündem / 26 Mart 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Gündem
Dünya
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.