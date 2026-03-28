Emniyetten vatandaşlara siber dolandırıcılık uyarısı



EGM'nin NSosyal hesabından yapılan videolu paylaşımda, dolandırıcıların kişisel ve

finansal bilgilere ulaşmayı amaçladıkları, "oltalama" yöntemini kullanarak şüpheli

bağlantı linkleri gönderdikleri belirtildi.

Vatandaşların, mesaj yoluyla iletilebilecek sahte linklere ve dijital mecralarda

karşısına çıkabilecek aldatıcı içeriklere karşı dikkatli olmaları istendi.

Videoda şu ifadelere yer verildi:

"Oltalama, bankaların veya kamu kurum ve kuruluşlarının web sayfalarının sahtesini

kurmak suretiyle vatandaşların banka ve kredi kartı bilgilerini veya kişisel bilgilerini

ele geçirme yöntemidir. Ödenmemiş HGS borcunuz bulunmaktadır, hediye çeki

kazandınız gibi içeriklerin oltalama amaçlı olabileceğini unutmayınız. İçerikle birlikte

paylaşılan şüpheli bağlantılara tıklamayınız."