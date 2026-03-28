Emniyetten vatandaşlara siber dolandırıcılık uyarısı

EGM'nin NSosyal hesabından yapılan videolu paylaşımda, dolandırıcıların kişisel ve
finansal bilgilere ulaşmayı amaçladıkları, "oltalama" yöntemini kullanarak şüpheli
bağlantı linkleri gönderdikleri belirtildi.
Vatandaşların, mesaj yoluyla iletilebilecek sahte linklere ve dijital mecralarda
karşısına çıkabilecek aldatıcı içeriklere karşı dikkatli olmaları istendi.
Videoda şu ifadelere yer verildi:
"Oltalama, bankaların veya kamu kurum ve kuruluşlarının web sayfalarının sahtesini
kurmak suretiyle vatandaşların banka ve kredi kartı bilgilerini veya kişisel bilgilerini
ele geçirme yöntemidir. Ödenmemiş HGS borcunuz bulunmaktadır, hediye çeki
kazandınız gibi içeriklerin oltalama amaçlı olabileceğini unutmayınız. İçerikle birlikte
paylaşılan şüpheli bağlantılara tıklamayınız."