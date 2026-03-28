Emniyetten vatandaşlara siber dolandırıcılık uyarısı

Emniyetten vatandaşlara siber dolandırıcılık uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), vatandaşları aldatıcı içeriklere ve sahte linklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
EGM'nin NSosyal hesabından yapılan videolu paylaşımda, dolandırıcıların kişisel ve
finansal bilgilere ulaşmayı amaçladıkları, "oltalama" yöntemini kullanarak şüpheli
bağlantı linkleri gönderdikleri belirtildi.

Vatandaşların, mesaj yoluyla iletilebilecek sahte linklere ve dijital mecralarda
karşısına çıkabilecek aldatıcı içeriklere karşı dikkatli olmaları istendi.

Videoda şu ifadelere yer verildi:
"Oltalama, bankaların veya kamu kurum ve kuruluşlarının web sayfalarının sahtesini
kurmak suretiyle vatandaşların banka ve kredi kartı bilgilerini veya kişisel bilgilerini
ele geçirme yöntemidir. Ödenmemiş HGS borcunuz bulunmaktadır, hediye çeki
kazandınız gibi içeriklerin oltalama amaçlı olabileceğini unutmayınız. İçerikle birlikte
paylaşılan şüpheli bağlantılara tıklamayınız."

MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: "İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur "
Bakan Fidan: "Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var"
Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği
Akademisyenler, Anadolu'nun iki farklı yöne hareket ettiğini belirledi
Adalet Bakanı Gürlek: "Yargıyı hızlandırmak için sorunları sahadan alıyoruz"
İran'da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
Belde statüsü alan 5 yerleşimde seçim kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Manavgat'ta kaçakçılık operasyonu: 25,5 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi
