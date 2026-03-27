AjansHaber Videolar Gündem Üç yıl sonra ilk adım: Barış 25. yaşını sürprizle kutladı

Üç yıl sonra ilk adım: Barış 25. yaşını sürprizle kutladı

Hatay’da uzun süre evden çıkmadan yaşayan 25 yaşındaki Barış Özbay, üç yılın ardından hayatında önemli bir değişim yaşayarak doğum gününü sürpriz bir kutlamayla geçirdi. Yakınlarının organize ettiği etkinlikte Barış, sevdikleriyle bir araya gelerek türkü eşliğinde vakit geçirdi.

Depremin ardından değişen yaşam

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evlerini kaybeden Barış Özbay ve annesi Semra Özbay, zorlu bir sürecin içine girdi. Depremin ardından üniversite eğitimini yarıda bırakan genç, zamanla evden çıkmamaya başladı ve günlük yaşamını büyük ölçüde bilgisayar ve telefon başında sürdürdü.

Uzun aradan sonra ilk temas

Yaklaşık üç yıl boyunca sosyal hayattan uzak kalan Barış, son dönemde ilk kez tıraş olup dışarı adım attı. Bir arkadaşının nişan törenine katılan genç, bu adımıyla yeniden sosyal hayata dönüş sinyali verdi.

Sürpriz kutlama ile moral buldu

Barış’ın yeniden hayata bağlanması için çeşitli destekler devreye girerken, hayırseverler tarafından düzenlenen doğum günü sürprizi anlamlı bir buluşmaya sahne oldu. Sevdikleriyle bir araya gelen Barış, uzun bir aradan sonra sosyal bir ortamda bulunarak moral kazandı.


 

