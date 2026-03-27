GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
AjansHaber Gündem Sakarya'da deniz kıyısında insansız hava aracı parçaları bulundu

Sakarya’nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde deniz kıyısında İnsansız Hava Aracı (İHA) parçaları bulundu.

Yayınlama Tarihi:
Olayla ilgili olarak bölgeye jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sakarya’nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde yer alan sahil şeridinde, dün öğle saatlerinde kıyıya vuran yabancı cisimler vatandaşlar tarafından fark edildi. Yapılan ilk incelemelerde, söz konusu parçaların bir İnsansız Hava Aracı’na (İHA) ait olduğu tespit edildi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye kısa sürede jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kıyıya vuran İHA parçalarının bulunduğu iki ayrı noktada güvenlik çemberi oluşturan ekipler, olay yerinde detaylı çalışma gerçekleştirdi. Gerekli teknik tedbirlerin alınmasının ardından, parçalar incelenmek ve menşei belirlenmek üzere yetkililer tarafından teslim alındı. 

Parçaların hangi ülkeye veya kuruma ait olduğu yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

#İHA
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Akademisyenler, Anadolu'nun iki farklı yöne hareket ettiğini belirledi
Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği
Adalet Bakanı Gürlek: “Yargıyı hızlandırmak için sorunları sahadan alıyoruz"
Dünya
İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
Gündem
Dünyanın gözü Türk füzelerinde: "Bizim şansımız bunları kendimiz üretebilmemiz"
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: “Netanyahu, Amerikalıların hayatlarıyla kumar oynadı”
Türkiye ile Slovenya arasında “Sosyal Güvenlik Anlaşması” imzalandı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.