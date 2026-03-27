Sakarya'da deniz kıyısında insansız hava aracı parçaları bulundu

Sakarya’nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde yer alan sahil şeridinde, dün öğle saatlerinde kıyıya vuran yabancı cisimler vatandaşlar tarafından fark edildi. Yapılan ilk incelemelerde, söz konusu parçaların bir İnsansız Hava Aracı’na (İHA) ait olduğu tespit edildi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye kısa sürede jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kıyıya vuran İHA parçalarının bulunduğu iki ayrı noktada güvenlik çemberi oluşturan ekipler, olay yerinde detaylı çalışma gerçekleştirdi. Gerekli teknik tedbirlerin alınmasının ardından, parçalar incelenmek ve menşei belirlenmek üzere yetkililer tarafından teslim alındı.

Parçaların hangi ülkeye veya kuruma ait olduğu yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.