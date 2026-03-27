AjansHaber Dünya Hürmüz Boğazı'ndan iki günde 7 gemi geçti

ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilim sonrası stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi geçişleri tarihsel ortalamanın çok altında kaldı.

Küresel deniz ticaretinin en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda, bölgedeki askeri gerilimin ardından sessizlik hakimiyetini koruyor. MarineTraffic verilerine göre, 25 ve 26 Mart tarihlerinde boğazdan otomatik tanımlama sistemi açık şekilde toplamda yalnızca 7 ticari gemi geçiş yaptı. 

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü verileri, normal şartlarda boğazdan günlük ortalama 138 geminin geçtiğini gösterirken, mevcut rakamlar ticaret trafiğinin durma noktasına geldiğini gösteriyor.

Geçiş yapan gemilerin detayları

Boğaz trafiğinde 25 Mart'ta sadece 2 gemi gözlemlenirken, 26 Mart'ta bu sayı 5'e yükseldi. Egret ve Savona isimli boş tankerler batı yönüne ilerlerken, Christianna ve Nj Jupiter isimli kuru yük gemileri yüklü halde doğu-batı rotasını izledi. Ayrıca Niba, Salute ve Alexandra isimli tankerlerin de doğu yönlü geçiş yaptığı kaydedildi.

Tedarik zinciri risk altında

Stratejik geçiş güzergahındaki bu sert düşüş, küresel tedarik zinciri ve enerji fiyatları üzerindeki baskıyı artırıyor. Uzmanlar, sevkiyat hacmindeki bu daralmanın küresel piyasalarda yeni bir maliyet artışını tetikleyebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

