A Milli Takım, FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde: Türkiye 1- Romanya 0

A Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde İstanbul’da Romanya ile karşılaştı. Beşiktaş Park’ta oynanan mücadeleyi 1-0 kazanan Türkiye, play-off finaline yükselmeyi başardı.

A Milli Takım'a galibiyeti getiren golü 53. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Bu golün asistini ise Arda Güler yaptı.

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart’ta deplasmanda karşılaşacak. Maçı kazanan takım, Dünya Kupası vizesini alacak.

Bakan Bak: “İnşallah salı günkü maçı da geçip 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılacağız”

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Romanya'yı 1-0 yenerek play-off turu finaline yükselmesine ilişkin, "İnşallah salı günkü maçı da geçip 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maçın ardından telefon açtığını belirten Bakan Bak, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız futbolu çok yakından takip ediyor. Biraz önce de aradı, hocayı ve futbolcuları tebrik etti. Duyduğu sevinci ifade etti. Futbol, kitleleri hareketlendiren önemli bir olgu. Grupta da iyi işler yaptık, Uluslar Ligi'nde de iyi işler yaptık. Daha çok sevindireceklerine inanıyoruz. Dünya Kupası'na katılıp orada da iyi işler yapacaklarına inanıyoruz. Sporcular ve teknik direktörümüz Cumhurbaşkanımızı bir sonraki maça davet etti. İnşallah güzel bir neticeyle Dünya Kupası'na gideriz. Buna yürekten inanıyoruz.”

“Finaldeki rakibin önemi yok, biz kazanmak istiyoruz”

Maç sonu açıklamalarda bulunan A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, sergilenen oyundan memnun olduğunu belirterek, “Futbolcularım performansından çok memnunum. Kolay bir maç olmayacağını söylemiştik. İlk devre rakip çok defansa yaslandı. Biz de bunu konuştuk ve hareketli olmamız gerektiğini söyledik. Arda ve Ferdi iyi bir organizasyona imza attı. Tüm futbolcularımı sabırları ve mücadeleleri için tebrik ediyorum. Şu an beklediğim tek şey Slovakya - Kosova maçının galibi ile oynayacağımız final maçı olacak. Maçın genelinde sabırlıydık. Kerem Aktürkoğlu’nun etkisi, baskısı ve zamanlaması inanılmazdı. Performansından çok memnunum. Deniz Gül pırıl pırıl bir futbolcumuz. Son maçta gol sevinci de yaşamıştı. Hem o hem de biz sıkı çalışmaya devam edeceğiz. Deniz Gül’ün fiziki gücünü biliyoruz ama kollarını kullanması gerekiyor. Uzun boylu futbolcu kafayla gol atacak diye bir şey yok. Ben de futbolcuydum, zamanlama çok önemli. Finaldeki rakibin bir önemi yok, biz kazanmak istiyoruz.” dedi.

Çalhanoğlu: "Tek hedefim kaptan olarak Dünya Kupası’na katılmak"

İlk maçı sorunsuz atlattıkları için çok mutlu olduklarını belirten milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, "Üzerimizde bir yük var, bunu hissediyoruz. 24 yıl sonra herkes Dünya Kupası’na katılmak istiyor. Aynı şekilde biz de öyle. Bu maçı atlattığımız için çok mutluyuz. Son maç kaldı. İnşallah o maça da iyi hazırlanacağız. Şu an en önemlisi iyi dinlenmek, iyi hazırlanmak. Zaten şimdi Riva’ya gittiğimizde rakibi analiz edeceğiz. Şimdilik çok mutluyuz ama henüz bir şey bitmedi." dedi.