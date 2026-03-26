Dışişlerinden açıklama: “Karadeniz'de gerçekleştirilen saldırıyı büyük endişeyle karşılıyoruz”

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından, Karadeniz'de Türk işletenli bir ticari gemiye yapılan saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Sözcü Keçeli paylaşımında, "Ham petrol taşıyan ‘ALTURA’ isimli, Sierra Leone bayraklı ve Türk işletenli tankere yönelik Karadeniz'de gerçekleştirilen saldırıyı büyük endişeyle karşılıyoruz." açıklamasında bulundu.

Keçeli, saldırıya ilişkin gerekli inceleme ve teknik müdahalelerin ilgili kurumlarca yapıldığını belirtirken, gemide bulunan 27 kişilik Türk mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Keçeli, Karadeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölge içerisinde meydana gelen ve uluslararası hukuka aykırı olan bu tür saldırıların; can, mal, seyir ve çevre güvenliği açısından ciddi riskler oluşturduğunu vurguladı. Savaşın Karadeniz’e yayılmasının ve daha da tırmanmasının önlenmesi amacıyla ilgili taraflarla temasların sürdürüldüğünü bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'nin bölgedeki ekonomik çıkar ve faaliyetlerinin korunması amacıyla uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğunu kaydetti.