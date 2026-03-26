GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
Sahipsiz köpek saldırısı davasında rekor tazminat

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde, köpek saldırısından kaçarken otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan çocukla ilgili davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme; Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesinin sahipsiz hayvanların kontrolü ve gözetimi konusunda kamu hizmetini etkin şekilde yerine getirmediğine hükmederek, toplam 10 milyon 252 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(İHA)
Olay 24 Ekim 2022 tarihinde Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. İlkokul öğrencisi E.K., ekmek almak için çıktığı evinin önünde sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Köpekten kaçmaya çalışan çocuk, bu sırada yoldan geçen kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen saldırının ardından ağır yaralanan E.K. uzun süre yoğun bakımda tedavi gördü. Hayati tehlikeyi atlatan E.K.'nin yürüme, konuşma ve uzuvlarını kullanmasında kalıcı hasar oluştuğu belirlendi.

Olayın ardından aile tarafından yapılan başvuru sonrasında Manisa 2'nci İdare Mahkemesinde görülen davada Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesinin sahipsiz hayvanların kontrolü ve gözetimi konusunda kamu hizmetini etkin şekilde yerine getirmediğine karar verildi. Kararda, idarenin yürüttüğü hizmeti sürekli denetlemek ve gerekli önlemleri almakla yükümlü olduğu, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi nedeniyle oluşan zarardan idarenin sorumlu olduğu belirtildi. Mahkeme, E.K. lehine maddi ve manevi tazminat ile faizler dahil toplam 10 milyon 252 bin 74 TL'nin ödenmesine karar verdi.

RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.