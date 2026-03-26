TÜDKİYEB duyurdu: “Kırsalda Bereket Projesi başvuruları açılıyor”

Saldırıcıer, kırsaldaki üretimi güçlendirmek için hayvancılığa yönelik projelerin hız kesmeden devam ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kırsalda Bereket Küçükbaş Hayvancılığa Destek Projesi’ni kamuoyuna duyurduğunu hatırlatan Saldırıcıer, projenin sadece sayı artışını değil, verim, uyum ve sürdürülebilirliği de ön plana alacağını belirtti.

Saldırıcıer, projenin 3 yıllık olduğunu dile getirerek, "Proje, Ziraat Bankasının finansman imkanlarıyla yürütülecek. Hak sahibi üreticiler, Ziraat Bankasından yüzde 100'e kadar faiz indirimiyle temel hayvancılık kredisi kullanabilecek. Geri ödemeler 2 yıla kadar ödemesiz, 5 veya 7 yıl vadeli olabilecek." dedi.

Proje kapsamında dağıtılacak hayvanların, TİGEM işletmelerinden temin edileceğini belirten Saldırıcıer, program boyunca 150 bin hayvan dağıtılmasının planlandığını, hak sahibi üreticilere 95 dişi ve 5 erkek olmak üzere 100 küçükbaş verileceğini söyledi.

“Köyden kente göçü tersine çevirecek proje"

Saldırıcıer, projeye belirlenen üst sınırın altında hayvana sahip olanların ve halihazırda hayvancılıkla uğraşmayan kişilerin de başvuruda bulunabileceğini söyledi.

Kadın ve gençler yanında veteriner hekim ile ziraat ve gıda mühendislerine de pozitif ayrımcılık yapılacağını bildiren Saldırıcıer, "Bu projeye kadın ve gençlerin yoğun ilgi göstereceğini düşünüyoruz. Ayrıca, köyden kente göçü tersine çevirecek bir proje. Köylerimizde üretim artacak. Başvurular nisan ayı içerisinde başlayacak. Hayvan dağıtımlarının haziran ayından itibaren başlamasını bekliyoruz." diye konuştu.

Saldırıcıer, hak sahibi üreticilerin projeyle edindikleri küçükbaş hayvanların TARSİM kapsamında 1 yıl süreyle sigortalanacağını belirterek, hayvan teslimini takip eden aydan itibaren 12 ay boyunca hayvan başına 150 lira, en fazla 100 baş için aylık azami 15 bin lira olmak üzere yıllık toplam 180 bin liraya kadar bakım ve besleme desteği alacaklarını açıkladı.