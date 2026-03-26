AjansHaber Gündem Türkiye'den 11 üniversite dünyada ilk 500 arasında

Türkiye'den 11 üniversite dünyada ilk 500 arasında

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), QS 2026 Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralaması sonuçlarına göre 11 Türk üniversitesinin küresel ölçekte ilk 500'e girdiğini duyurdu.

Türkiye'den 11 üniversite dünyada ilk 500 arasında

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), merkezi Londra'da bulunan yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds (QS) tarafından hazırlanan "2026 Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralaması" sonuçlarını paylaştı. 

100 farklı ülkeden 1900'den fazla kurumun mercek altına alındığı çalışmada; akademik itibar, işveren görüşü, atıf oranları ve uluslararası araştırma ağı gibi 5 temel kriter baz alındı. 

Yapılan değerlendirmede Türkiye'den 11 üniversite, farklı disiplinlerde dünyanın en iyi 500 yükseköğretim kurumu arasında yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Mühendislik ve teknoloji alanında İTÜ ilk 100 içerisinde

Sıralamanın detaylarına göre, "Mühendislik ve Teknoloji" kategorisinde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 91'inci sıraya yerleşerek dünya genelinde ilk 100 bandına girmeyi başardı. Bu kategoride ODTÜ 103, Boğaziçi Üniversitesi 236, Koç Üniversitesi 243, Sabancı Üniversitesi 266, YTÜ 273, Bilkent Üniversitesi 290 ve Hacettepe Üniversitesi 364'üncü sıradan listeye giriş yaptı.

Fen Bilimleri ve Tıp kategorisinde Hacettepe zirvede

"Fen Bilimleri ve Tıp" kategorisinde Hacettepe Üniversitesi 308'inci sırayla Türkiye'nin öncüsü olurken, Ankara Üniversitesi 390, İstanbul Üniversitesi ise 451-500 bandında yer aldı. "Doğa Bilimleri" alanında ise İTÜ 251, ODTÜ 300'üncü sıraya yerleşerek ilk 300 başarısını gösterdi. 

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, elde edilen sonuçlara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk yükseköğretimi küresel rekabette üst sıralara yükselmeye devam edecektir. Hep birlikte daha büyük hedeflere ulaşmak için planlı ve kararlı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sıralamalarda yer alan tüm üniversitelerimizi kutluyorum."


 

