"Yoğun yağışla geçen kış mevsimi kene popülasyonunu artırabilir" uyarısı



Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışların kene popülasyonunun artışını dolaylı yoldan etkilediğini ifade etti.

Çetin, bol yağışlı dönemlerde doğada daha yoğun bitki örtüsünün oluşmasının kene popülasyonunun artmasında önemli bir rol oynadığını belirtti.

Çetin "Özellikle hastalık virüsünü taşıyan kene cinsinin en yoğun olduğu Tokat, Yozgat, Sivas, Erzincan, Giresun ve Gümüşhane gibi illerin yoğun miktarda yağış alması, bu sene kene sayısında daha fazla artış beklendiğini bize göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Çetin, kenelerin üç ayrı evresi bulunduğunu belirterek, en başlangıç evresinde yakalanıp imha edilmesinin, erişkin döneme ulaşmalarını önlemek açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

"Sivas'ta geçen yıl 120 civarında vakamız oldu"

Hayvancılık ve tarımla uğraşılan yerlerde bu aylarda yapılacak kene mücadelesinin hastalık sayısında düşüş sağlayabileceğine dikkati çeken Çetin, şöyle konuştu:

"Tarım ve Orman müdürlükleri, özel idareler ve Sağlık Bakanlığımız bahar aylarından itibaren gerekli tedbirleri almaya başlamıştır. Özellikle hayvancılık yapılan bölgelerde keneyi bertaraf edici ilaç dağıtımı yapılmaktadır. Her yıl olduğu gibi geçen yıl da bölgemizde önemli bir kene ısırması vakası oldu. Sivas'ta geçen yıl 120 civarında vakamız olmuştur ve maalesef 12 hastamızı da KKKA hastalığından kaybettik. Bu üzücü olaylarla karşılaşmamak ve toplumumuzun bu hastalıkla sıkıntıya girmemesi için bu dönemde yapacakları mücadele, alacakları tedbirin önemli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle konunun tarafı olan devlet kurumlarımızın da konuyu daha ciddiyetle takip edeceğini düşünüyoruz."

"Tedbirlerle hastalık sayısını azaltabileceğimizi düşünüyoruz" Çetin, hayvancılıkla uğraşanların daha fazla tedbir alması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kene özellikle vahşi hayattaki tilki, domuz ve tavşan gibi hayvanlarda olabildiği gibi koyun ve keçi gibi evcil hayvanlarla da taşınabilmektedir. Ahırlar mutlaka kene bertaraf edici ilaçlarla ilaçlanmalı. Hayvanların üzerinde kene varsa bunlar elle kırılarak bertaraf edilmemeli. Bu tedbirler alınacak olursa bu yıl kene popülasyonu ne kadar fazla olursa olsun hastalık sayısını azaltabileceğimizi düşünüyoruz."