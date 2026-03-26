Türk savunma sanayiinde yeni rota: Üretim Anadolu'ya yayılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk sanayiinin lokomotifi haline gelen savunma sanayiinin gelecek vizyonuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Savunma sektöründeki yüksek Ar-Ge ve inovasyon kabiliyetinin tüm yurda yayılması gerektiğini vurgulayan Kacır, makine ve otomotiv gibi geleneksel sektörlerdeki tecrübenin savunma sanayiine hızla entegre edilmesinin kritik önem taşıdığını ifade etti.

Yeni endüstri bölgeleri ve stratejik yayılım

Bakanlık, savunma sanayii kümelenmelerini Ankara ve Marmara hattının dışına taşımak için Ulusal Sanayi Alanları Master Planı çerçevesinde adımlar atıyor. Bu kapsamda, Anadolu'nun sanayileşmiş kentlerindeki potansiyelin harekete geçirilmesi hedefleniyor. Bakan Kacır, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Savunma sanayiini, Anadolu'nun sanayileşmiş diğer şehirlerine yaymak, önümüzdeki dönem ortak hedefimiz olmalı. Ankara, bugün savunma sanayiinin merkezi, Marmara Bölgesi'nde bir savunma sanayi kümelenmesi oluştu. Türkiye'nin sanayileşmiş şehirlerindeki imkan ve kabiliyetleri, gelecekte karşılaşabileceğimiz tüm fırsatları da dikkate alarak harekete geçirmek ve savunma sanayiini Anadolu'ya hızla yaygınlaştırmak bir zorunluluktur. Ulusal Sanayi Alanları Master Planı ile kamuoyuyla paylaştığımız yeni endüstri bölgelerinde savunma sanayii şirketlerimizin ve kümelenmelerimizin hızla oluşmasını temin edecek adımlar atmak arzusundayız."

Teknoloji ve dijital dönüşüm odaklı iş birliği

Savunma sanayiindeki büyüme rakamlarına da dikkat çeken Bakanlık, 4 bini aşkın firma ve 100 bini aşan istihdamla ulaşılan yüzde 80'lik yerlilik oranını daha da yukarı taşımayı amaçlıyor. Bu süreçte yapay zeka ve dijital dönüşüm başlıklarında kurumsal iş birliği zeminleri güçlendirilecek. Test, belgelendirme ve akreditasyon alanlarında teknik uyumu artıracak yeni bir yapı devreye alınarak, Anadolu'daki firmaların ekosisteme katılımı hızlandırılacak.



