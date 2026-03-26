Bakan Uraloğlu: “Dron saldırısı değil”

Karadeniz'de Rusya'dan ham petrol yükledikten sonra İstanbul Boğazı açıklarında patlama yaşanan yabancı bayraklı ancak Türk işletenli ALTURA isimli gemiye ilişkin Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklamalar geldi.

Patlamanın dış kaynaklı olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Makine dairesindeki patlamanın özellikle makine dairesinin hedef alındığını düşünüyoruz. Bunun da bir insansız deniz aracı ile yapılmış olabileceğini düşünüyoruz. Bir dron saldırısı değil.” ifadelerini kullandı.

Gemiyi devre dışı bırakma amaçlı saldırı

Saldırının gemiyi tamamen saf dışı bırakmak amacıyla yapıldığını vurgulayan Uraloğlu, olayın arka planına dair şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu anda baktığınızda potansiyel böyle bir şey gözüküyor. Petrol taşıyan bir gemi. Kuru yük taşıyan bir gemi değil. Dolayısıyla, bu anlamdaki riskin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Gemi petrol taşıyor, ham petrol taşıyor. Ama mürettebatın tamamı Türk. 27 personelimiz var orada. Herhangi bir sağlık problemleri yok. Herhangi bir yaralanma yok. Ama biz zaten olay yerine gerekli unsurları yönlendirdik. Takip ediyoruz."



