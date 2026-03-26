AjansHaber Gündem Hacker grubuna baskın: İstanbul’da 7 kişi gözaltına alındı

Facebook isimli sosyal medya uygulamasının veri tabanına girerek 19,8 milyon kullanıcıya ait bilgileri ele geçiren ve bazı kamu kurumlarının sistemlerinden ulaştıkları kişisel verileri sattıkları tespit edilen örgüt elebaşı G.C.G. ile birlikte 7 kişi gözaltına alındı.

(AA)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, hacker olduğu tespit edilen ve bilişim sistemleri dünyasında Siyah Şapkalı Hacker (Black hat hacker) olarak bilinen şüpheli G.C.G'nin elebaşılığını yaptığı örgütün faaliyetlerinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, örgütün yurt dışındaki bankalarda bulunan "uyuyan hesap" olarak tabir edilen hesaplardaki paraları bilişim hırsızlığı yaparak kendi kontrollerindeki hesaplara aktardıkları, yurt dışında bulunan kişilere ait ele geçirilen banka ve kart bilgileri kullanılarak kart kopyalama işlemi yaptıkları belirlendi.

Örgütün, Facebook isimli sosyal medya uygulamasının veri tabanına girip yaklaşık 19 milyon 800 bin kişiye ait kişisel verileri ele geçirerek depoladığı tespit edilirken, yine 10 bin 768 kişiye ait Instagram ve Facebook gibi sosyal medya hesapları ile e-posta adreslerine ait kullanıcı adı ve şifrelerini de tespit eden örgüt üyelerinin bunları da depoladığı belirlendi.

Şüphelilerin, bir sigorta şirketinin veri tabanına girerek farklı kişilere ait 5 bin 500 kaza poliçesini ele geçirip depoladıkları anlaşıldı.

Birçok casus yazılım ve program kullandıkları belirlendi

Soruşturmada, şüphelilerin yasa dışı televizyon ve şifreli yayın platformu kurmak için Zoom üzerinden video konferansla çalıştıkları, ayrıca yerli ve yabancı birçok kişinin güvenlik kontrolü amacıyla ellerindeki kimliklerle çekilmiş fotoğraflarını depolayıp Telegram üzerinden sattıkları tespit edildi.

Şüphelilerin söz konusu eylemleri gerçekleştirebilmek için birçok casus yazılım ve program bulundurdukları, bu eylemleri gerçekleştirme usullerine ilişkin uygulamalı eğitim videoları çektikleri de belirlendi.

Soruşturma kapsamında tespit edilen 7 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararının ardından düzenlenen operasyonda kendilerini hacker olarak tanımlayan ve aralarında kendisini siyah şapkalı hacker olarak nitelendiren G.C.G'nin de bulunduğu 7 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ele geçirilen birçok dijital materyale de el konuldu.

