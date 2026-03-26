Beyaz Saray: “İran yenildiğini kabul etmezse, Trump onları daha sert vuracak”

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, gerçekleştirdiği basın toplantısında ABD-İran müzakerelerine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Leavitt, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin devam ettiğini belirterek, Washington’un bir yandan diplomatik süreci sürdürürken diğer yandan askeri seçeneklerini de hazır tuttuğunu ifade etti. Leavitt, "Başkan Donald Trump’ın tercihi her zaman barıştır. Ancak İran, askeri açıdan mağlup oldukları gerçeğini kabul etmezse, Başkan Trump onların şimdiye kadar hiç olmadığı kadar sert şekilde vurulduklarından emin olacaktır” ifadelerini kullandı.

Trump’ın İran’a yönelik açıklamalarının “blöf” olmadığını dile getiren Leavitt, “Trump, İran’a ‘cehennemi’ yaşatmaya hazır” ifadelerini kullandı.

Sözcü Leavitt, ABD askerlerinin İran’a gönderilmesi konusunda yönetimin Kongre onayına ihtiyaç duyup duymadığına ilişkin soruya, “Bildiğiniz gibi Kongre’den resmi bir yetki alınması gerekmiyor, çünkü şu anda İran’da büyük çaplı operasyonlar yürütüyoruz” yanıtını verdi.

Leavitt, askeri operasyonun 4 ila 6 hafta arasında sürmesi öngörülen bir planlama olduğunu aktararak, bu takvimin oldukça önünde olduklarını ve İran ordusunu ciddi ölçüde zayıflattıklarını iddia etti.