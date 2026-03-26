TÜSİAD ve İZTO’dan ortak mesaj: "Türkiye ortak akılla güçlenebilir"

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı, İZTO Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Orta Doğu’da başlayan savaşla birlikte küresel ekonominin yeni bir döneme girdiğini ifade ederek, bu sürecin özellikle enerji fiyatları ve ticaret akımları üzerinden küresel enflasyon ile maliyetleri kalıcı biçimde yukarı yönlü etkileyen yeni bir risk alanı oluşturduğunu belirtti.

TÜSİAD ve Türkiye hedefleri ortak noktada buluşuyor

Toplantıya konuk olarak katılan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, savaşın etkilerinin güncel gündemin en önemli başlıklarından biri olduğunu belirtti. "Dünya yeni bir denge arıyor. Fakat bu denge henüz kurulmuş değil. Biz geniş perspektif içerisinde dengeleri yeniden şekillenmekte olan dünyada sanayi altyapısı, coğrafi konumu, genç nüfus ve Avrupa ile entegrasyon kapasitesi sayesinde bu dönemde pozitif ayrışabiliriz. Bu potansiyele sahibiz ve güçlü ve güvenilir kurumlar, uluslararası ilişkiler ve iş dünyasının dönüşümü ekseninde iş dünyası ve kamu olarak üzerimize düşenleri yaparsak bu potansiyeli olumluya çevirebiliriz. Bunu başarmanın ilk adımı hem küresel dinamikleri hem de ülkemizin pozitif ayrışması için yapılabilecekleri ortak akılla ele almakla başlıyor. Orta Doğu'da savaşın ne kadar süreceğini, ne kadar derinleşeceğini ve yayılacağını bilmiyoruz. Uzaması durumunda dünyanın bir enerji arz sorununa ilerlediğini hesaba katmak gerekiyor. Şu an öngördüğümüzden daha uzun sürecek daha olumsuz etkileri olacak bir belirsizlik dönemini de tetikleyebilir. Böylesi dönemlerde sadece güçlü olan değil öngörülebilir olan güven veren, hızlı uyum sağlayan öne çıkıyor. Ülkemizde doğru adımları, ortak akıl ile hep birlikte atarak yeni dünya düzeninde taşlar tekrar yerine oturduğunda çok daha sağlam bir pozisyonda olabiliriz, daha kalkınmış bir noktada çıkabiliriz." diye konuştu.

Diren açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin hedefiyle TÜSİAD’ın hedefi birbirinden ayrı değildir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha rekabetçi, verimli, dünyayı daha entegre, toplumsal refahı yüksek, her açıdan kalkınmış bir Türkiye için çalışıyoruz. Önümüzde kolay bir dönem yok. Bu dönemi doğru okursak Atatürk'ün bize emaneti Türkiye'nin, dünyanın bu zorlu döneminden güçlenerek çıkabileceğine inanıyoruz.”