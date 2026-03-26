İletişim Başkanlığı koordinesinde X hesaplarına erişim engeli getirildi

İletişim Başkanlığı koordinesinde yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, sosyal medya üzerinden Türkiye’yi hedef gösteren ve asılsız paylaşımlarda bulunan hesaplara yönelik hukuki süreç başlatıldı.





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İletişim Başkanlığının tespitleri doğrultusunda eski FBI çalışanı Sibel Edmonds ve FETÖ’den firari olan Halis Aydoğan’ın X platformundaki hesaplarına erişim engeli getirilmesine karar verdi.

Kararlı adımlar atılıyor

Konuyla ilgili olarak, Türkiye'nin milli güvenliğini ve itibarını hedef alan dezenformasyon faaliyetlerine karşı İletişim Başkanlığının merkezi bir rol üstlendiği vurgulandı.

FETÖ etkileşim ağı içerisinde yer alan ve sistematik olarak dezenformasyon üreten söz konusu hesapların, kamu düzenini korumak amacıyla erişime kapatıldığı bildirildi. Yetkililer, dijital mecralardaki hedef gösterme ve kara propaganda faaliyetlerine karşı mücadelenin tavizsiz süreceğini belirtti.

