Türkiye'nin düşünce ekranı “Enstitü Dijital” platformu tanıtıldı

Sosyal bilimler alanında eğitim amaçlı özgün içeriklerin yer aldığı Enstitü Dijital platformu, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde düzenlenen bir törenle tanıtıldı.

"Türkiye'nin Düşünce Ekranı" mottosuyla yayın hayatına başlayan platform, Türkiye'de düşünce üretimini güçlendirmeyi ve akademik bilgiyi toplumun her kesimi için ulaşılabilir kılmayı hedefliyor. 1,5 yıllık titiz bir çalışmanın ürünü olan proje, sürdürülebilir bir dijital akademi modeli sunuyor.

Toplumsal sorunlara içeriden çözüm üretme hedefi

Tanıtım toplantısında konuşan NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, bilginin topluma mal edilmesi arzusunun platforma ilham verdiğini belirtti. Albayrak, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"En büyük arzumuz henüz ilk adımını atan Enstitü Dijital'in toplumsal hayatımızı güçlendirmesi, ülkemizin müşterek zeminini beslemesi, ortak sorunlara içeriden ve birlikte çözüm üretme kabiliyetimize katkı sağlaması. Bu platformun tarihin belki de en hızlı dönüşüm sürecinden geçtiğimiz şu dönemde hepimize kendi içinde sakince değerlendirme imkanı vermesini, hepimize ayrı ayrı iyi gelmesini ümit ediyoruz.”

Sosyal bilimlerde özgünlük vurgusu

Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Dr. İpek Coşkun Armağan ise Türkiye'deki sosyal bilimlerin bir özgünlük krizi yaşadığına dikkat çekti. Adıyaman'da bir doktorla yaşadığı diyaloğu aktaran Armağan, şunları kaydetti:

"Hekim hanım, 'Hocam sosyal bilim ne işe yarar?' diye sordu. Ne diyeceğimi şaşırdım. Niye dedim böyle bir soru soruyorsunuz? Dedi ki, 'Adıyaman'da o kadar büyük bir kaos oldu ki depremde 7 gün Adıyaman gibi bir sosyolojide ezan duymadık. 7'nci günde ne zaman ezan duyduk biz kendimize geldik.' Bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu hiçbir sosyal bilimci buraya geldiğinde söylemedi bize. Herhalde benim için en önemli derslerden bir tanesi oldu bu uyarı. Çünkü biz sosyal bilimciler ezber teorilerimizle sahaya çıkıyoruz ve özgün düşünemiyoruz. Toplumumuzun, insanımızın zenginliklerine çok odaklanamıyoruz."

Program, Şirin Pancaroğlu’nun müzik dinletisi ve moderatörlüğünü Dr. Fatih Baha Aydın’ın üstlendiği; Prof. Dr. Halil Berktay ile Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu’nun katıldığı panelle sona erdi. Etkinliğe Berat Albayrak, İstanbul Valisi Davut Gül ve Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak da katılım sağladı.



