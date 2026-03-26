İstanbul Boğazı açıklarında Türk tankerine dron isabet etti

Rusya'dan hareket eden ve 140 bin ton ham petrol taşıyan Türk bayraklı ALTURA isimli dev tankere, İstanbul Boğazı’nın 15 mil açığında Karadeniz’de bir dron isabet etti. Meydana gelen patlamanın ardından geminin köprü üstünde ve güvertesinde ciddi hasar oluştuğu, makine dairesinin ise su almaya başladığı bildirildi. Olay sonrası gemiden acil yardım çağrısı yapıldı.

Acil müdahale ekipleri sevk edildi

Gelen ihbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik komutanlığı ekipleri ve Türkiye’nin kapsamlı acil müdahale gemisi Nene Hatun kısa sürede bölgeye ulaştı. Tankerde bulunan 27 Türk personelin sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir yaralanma yaşanmadığı kaydedildi. Yetkili makamlar, olayın bir "saldırı" olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Gemideki hasar tespit ve müdahale çalışmaları Karadeniz açıklarında devam ediyor.



