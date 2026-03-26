Atlas Çağlayan cinayetinde iddianame tamamlandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Ocak'ta Güngören'de meydana gelen Atlas Çağlayan cinayetine ilişkin soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede, E.Ç'nin, maktulü göğüs bölgesinden yaraladığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Adli Tıp Kurumunun otopsi raporuna göre, maktul Atlas Çağlayan'ın ölümünün, bu eyleme bağlı, kot kesisi ve iç organ yaralanması sonucu gelişen iç kanama nedeniyle meydana geldiği belirlenmiştir."

Diğer çocukları da bıçakla tehdit etmiş

İddianamede, olay anına ilişkin kamera görüntülerinin dosyaya eklendiği ve tanık beyanlarının alındığı kaydedildi. Başsavcılık açıklamasında, "Suça sürüklenen çocuğun, maktule yönelik bıçaklı saldırısının yanı sıra olay yerinde bulunan D.Ç, Y.O.O, R.O. ve T.U.A. isimli çocuklara da bıçak doğrultmak suretiyle silahla tehditte bulunduğu anlaşılmıştır" denildi.

Tutuklu sanık E.Ç. hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme", "6136 sayılı yasaya muhalefet" ve "zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açıldı.



