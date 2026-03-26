İstanbul'da 1 Ocak'tan bu yana düzenlenen operasyonlarda sahte içki yapımında kullanılan 28 bin 168 litre etil ve metil alkol ele geçirildi, yakalanan 32 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkollü içki kaçakçılığının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Ekiplerin 1 Ocak’tan itibaren yaptığı araştırmalar sonucunda, etil ve metil alkol kullanarak sahte içki üreten şüphelilerin kimlik ve adres bilgileri tespit edildi.

 Arnavutköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Bağcılar, Başakşehir, Şişli, Pendik, Maltepe, Esenyurt ve Avcılar ilçelerinde toplam 19 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlar sonucunda 32 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 28 bin 168 litre etil ve metil alkol, 1845 şişe sahte içki ile damıtma sisteminde kullanılan 9 karbon filtreleme cihazı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 8 şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Geriye kalan 17 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

 

MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
