Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonunda şüpheliler adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında yeni bir safhaya geçildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyetteki yasal süreçlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Soruşturmada adı geçen isimler ve firari şüpheliler

Operasyonun son dalgasında iş, spor ve magazin dünyasından tanınmış isimler gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Galatasaray eski Başkanı Burak Elmas, Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman, iş insanları Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı ile mankenler Didem Soydan ve Güzide Duran yer alıyor.

Hakkında gözaltı kararı bulunan ancak operasyon sırasında yurt dışında olduğu tespit edilen oyuncu Hande Erçel ve reklamcı Kaan Mellart için ise yakalama kararı çıkarıldı.

Adli tıp incelemesi ve ifade süreci

Gözaltı süresince şüphelilerden çarşamba günü Adli Tıp Kurumunda saç ve kan örnekleri alındı. Bir günlük gözaltı süresinin ardından adliyeye getirilen şahısların savcılıktaki sorgu işlemleri devam ediyor. Dosyanın kapsamı ve şüpheli sayısı nedeniyle ifade işlemleri için 4 ayrı savcı görevlendirildi.



