Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonunda şüpheliler adliyeye sevk edildi

İstanbul merkezli yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan aralarında iş insanı, spor yöneticisi ve mankenlerin bulunduğu 14 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında yeni bir safhaya geçildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyetteki yasal süreçlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Soruşturmada adı geçen isimler ve firari şüpheliler

Operasyonun son dalgasında iş, spor ve magazin dünyasından tanınmış isimler gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Galatasaray eski Başkanı Burak Elmas, Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman, iş insanları Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı ile mankenler Didem Soydan ve Güzide Duran yer alıyor. 

Hakkında gözaltı kararı bulunan ancak operasyon sırasında yurt dışında olduğu tespit edilen oyuncu Hande Erçel ve reklamcı Kaan Mellart için ise yakalama kararı çıkarıldı.

Adli tıp incelemesi ve ifade süreci

Gözaltı süresince şüphelilerden çarşamba günü Adli Tıp Kurumunda saç ve kan örnekleri alındı. Bir günlük gözaltı süresinin ardından adliyeye getirilen şahısların savcılıktaki sorgu işlemleri devam ediyor. Dosyanın kapsamı ve şüpheli sayısı nedeniyle ifade işlemleri için 4 ayrı savcı görevlendirildi.


 

MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
#Gündem / 27 Mart 2026
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: “Netanyahu, Amerikalıların hayatlarıyla kumar oynadı”
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: “Netanyahu, Amerikalıların hayatlarıyla kumar oynadı”
#Gündem / 27 Mart 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
Akademisyenler, Anadolu'nun iki farklı yöne hareket ettiğini belirledi
Akademisyenler, Anadolu'nun iki farklı yöne hareket ettiğini belirledi
Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği
Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği
Adalet Bakanı Gürlek: “Yargıyı hızlandırmak için sorunları sahadan alıyoruz"
Adalet Bakanı Gürlek: “Yargıyı hızlandırmak için sorunları sahadan alıyoruz"
Sakarya'da deniz kıyısında insansız hava aracı parçaları bulundu
Sakarya'da deniz kıyısında insansız hava aracı parçaları bulundu
Dünya
İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
Gündem
Dünyanın gözü Türk füzelerinde: "Bizim şansımız bunları kendimiz üretebilmemiz"
Dünyanın gözü Türk füzelerinde: "Bizim şansımız bunları kendimiz üretebilmemiz"
Türkiye ile Slovenya arasında “Sosyal Güvenlik Anlaşması” imzalandı
Türkiye ile Slovenya arasında “Sosyal Güvenlik Anlaşması” imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, WEF Başkanı Fink’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, WEF Başkanı Fink’i kabul etti
